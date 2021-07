Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke Szilágyi Áron kard egyéniben szombaton szerzett aranyérme kapcsán kiemelte: a tokiói olimpián repülőrajtot vett a magyar küldöttség, és a hangulatnak pozitív lökést ad a vívó sikere.

Londoni és riói győzelme után Szilágyi sorozatban harmadszor bizonyult a legjobbnak az ötkarikás játékokon egyéniben. A MOB elnöke az MTI-nek kiemelte, már Szilágyi első asszóját is a helyszínen látta.



"Egészen el vagyok ájulva. Most elsősorban nem is attól, hogy Áron mekkora vívó, hanem mert az olimpián immár harmadszor csodálhattuk a teljesítményét. Meg kell emeljük a kalapunkat az eredményei előtt, mert ez egy egészen különleges dolog" - nyilatkozta.



Kulcsár Krisztián hangsúlyozta, nem hiszi, hogy a magyar csapat további olimpiai eredményeire ez a rajt hatással lenne, mert szerinte nincs összefüggés a két dolog között, viszont a hangulattal áttételesen kapcsolatban lehet.



"Amennyiben a Tokióban lévő magyar delegáció általában úgy érez most, ahogyan én, akkor pozitív lökést ad a hangulatnak. Ez egy repülőrajt!" - mondta.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter