Férfi kardban a Vasas, férfi tőrben pedig a Törekvés védte meg címét csapatban vasárnap a vívók országos bajnokságának zárónapján. Női kardban a BHSE, férfi párbajtőrben a Vasas, női párbajtőrben az OMS-Tata, női tőrben pedig a Törekvés nyert a budapesti BOK Csarnokban.

A kardozó Szilágyi Áron, a párbajtőröző Bakos Bálint és Kun Anna, valamint a tőröző Dósa Dániel két aranyéremmel zárta az ob-t, mert a csapattársaival aratott győzelem előtt szombaton egyéniben is a legjobbnak bizonyult.



Férfi kardban a Vasas szoros csatában múlta felül az MTK Budapestet. Az utolsó asszóra 40-39-es állásnál ment fel a pástra az egyéni döntő két döntőse, a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi és a világbajnok Szatmári András, és a párharc 5-3-mal zárult.



Férfi párbajtőrben a tavalyi döntő két résztvevője, a címvédő BHSE és a Vasas csapott össze, de ezúttal a tapasztalt vívókkal, olimpiai, vb- és Eb-érmesekkel felálló BHSE-t legyőzte a fiatalabbakból álló Vasas. Az összecsapás kétharmadáig előbbi együttes vezetett, a nyolcadik asszót azonban a vasasos Koch Máté 8-2-re nyerte meg a Somfai Péter helyére beálló Berta Dániel ellen, az utolsó párban pedig már nem változott a helyzet.



"Úgy voltam vele, hogy mindenképpen meg kell nyerni az aranyérmet, mért én még nem voltam egyéniben és csapatban sem magyar bajnok. Mi fittebb állapotban vártuk a döntőt, mert könnyebb volt az elődöntőnk. Az első két asszóban kis különbséggel kikaptam ugyan, de a harmadik nagyon jól ment, nagy volt bennem a revansvágy, mert az egyéni versenyben Berta Danitól kaptam ki. Egyébként pedig végig nagyon küzdöttünk egymásért" - összegzett Koch.



Férfi tőrben viszont teljesen megismétlődött a tavalyi döntő, megint 45-44-re győzött a Törekvés SE az UTE ellen. Női tőrben is ez a két együttes vívott az aranyért, és ott is a Törekvés bizonyult jobbnak. A címvédő UTE-ből ezúttal hiányzott az egy éve a csapatverseny mellett egyéniben is aranyérmes Kreiss Fanni. Ebben a két szakágban egyébként az elődöntő párosítása is megegyezett egymással.



Női kardban és női párbajtőrben magabiztosan nyerte a finálét a BHSE, illetve az OMS-Tata.



A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett, a nézők számára zárt kapuk mögött megrendezett ob-t a Vasas négy, a Törekvés három, az OMS-Tata és a BHSE két-két, a BVSC pedig egy győzelemmel fejezte be.

Ob, csapat, eredmények:



férfi kard:

elődöntő:

MTK Budapest-GEAC 45-41

Vasas SC-UTE 45-42

a 3. helyért:

UTE-GEAC 45-38

döntő:



Vasas SC-MTK Budapest 45-42

Végeredmény: 1. Vasas SC (Galgóczy Tamás, Nagy Pál, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron), 2. MTK Budapest (Péch Miklós, Kovács István, Puy Sebestyén, Szatmári András), 3. UTE (Iliász Nikolász, Kossuth Bálint, György Lehel, Nagy Kristóf)

női kard:

elődöntő:

BHSE-UTE 45-34

BVSC-Vasas SC 45-41

a 3. helyért:

Vasas SC-UTE 45-41

döntő:

BHSE-BVSC 45-32

Végeredmény: 1. BHSE (Keszei Kira, Nagy Valentína, Pohl-Mikulik Júlia, Várhelyi Kata), 2. BVSC (Buitenhuis Marleen, Kern Bianka, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 3. Vasas SC (Báthory Kata, Beviz Dorottya, Katona Renáta, Missurai Pálma)

férfi párbajtőr:

elődöntő:

Vasas SC I-Alba Régia Vívó Akadémia 45-16

BHSE-Vasas SC II 42-37

a 3. helyért:

Vasas SC II-Alba Régia Vívó Akadémia 45-42

döntő:

Vasas SC I-BHSE 38-33

Végeredmény: 1. Vasas SC I (Bakos Bálint, Bányai Zsombor, Koch Máté, Nagy Dávid), 2. BHSE (Berta Dániel, Rédli András, Siklósi Gergely, Somfai Péter), 3. Vasas SC II (Bányai Botond, Buta Levente, Fenyvesi Csaba, Nagy Marcell)

női párbajtőr:

elődöntő:

BVSC-Vasas SC 45-42

OMS-Tata - BHSE 45-41

a 3. helyért:

Vasas SC-BHSE 45-42

döntő:

OMS-Tata - BVSC 45-33

Végeredmény: 1. OMS-Tata (Büki Lili, Kovács Sarolta, Gnám Tamara, Kun Anna), 2. BVSC (Nagy Kinga, Borsody Emma, Tóth Jázmin, Turcsák Bianka), 3. Vasas SC (Kardos Edina, Szenti-Bukócki Bianka, Fekete Bosziljka, Szász-Kovács Emese)

férfi tőr:

elődöntő:

Törekvés SE-BHSE 45-28

UTE-FTC 45-30

a 3. helyért:

BHSE-FTC 45-35

döntő:

Törekvés SE-UTE 45-44

Végeredmény: 1. Törekvés SE (Dósa Dániel, Frűhauf Benjamin, Kiss Dániel Róbert, Tóth Gergely), 2. UTE (Balogh Boldizsár, Mendrey Tamás, Mészáros Tamás, Nedeljkovic Mateja), 3. BHSE (Bellovicz Gábor, Liszkai Tamás, Machek Vince, Németh András)



női tőr:

elődöntő:

Törekvés SE-BHSE 42-33

UTE-FTC 45-32

a 3. helyért:

BHSE-FTC 45-39

döntő:

Törekvés SE-UTE 45-39

Végeredmény: 1. Törekvés SE (Hajas Nóra, Kalocsai Luca, Nekifor Erika, Pásztor Flóra), 2. UTE (Bernát Andrea, Frommer Eva Rebeka, Mesteri Viktória, Mohamed Aida), 3. BHSE (Bittsánszky Franciska, Kondricz Kata, Kornya Sára, Zászkaliczky Piroska)

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images