Szatmári András világ- és Európa-bajnok kardvívó szerint csapatuk felkészülten várja a vívóélet újraindulását, de addig is edzéseken teremtett versenyszituációval próbálják minél jobb formában tartani magukat.

A kardvívó az M4 Sport Sporthíradó című műsorában elmondta: az olimpiai kvótával rendelkező magyar kardválogatottat "elég erős versenyzők alkotják", így a csapat is elég jó, amely készen áll a folytatásra.



"Készen állunk arra, amennyiben azt mondják, a következő hónapban, vagy akár két hónap múlva verseny lesz, akkor mi ott jól teljesítsünk. És ugyanúgy fel tudjunk állni a dobogóra, ha nem is feltétlenül annak legfelső fokára, mint ahogyan tettük azt az elmúlt évek világversenyein" - nyilatkozta.



A világbajnok vívó elmondta: edzésen nagyon nehéz versenyszituációt teremteniük. Kifejtette, bár szoktak háziviadalokat rendezni, annak atmoszférája nagyban különbözik a világversenyek légkörétől, hangulatától.



"Nem lehet igazából ugyanazt a szintet hozni. Persze azért én is próbálom úgy felfogni, és még fogadásokat is kitalálunk, hogy még jobban beleéljük magunkat. Próbálkozunk vele, már csak azért is, mert az elkövetkezendő időszakban egyre több ilyen háziversenyt és hasonló dolgokat fogunk kitalálni pont azért, mert nincs éles szituáció. Hogy ha majd lesz, akkor ne az legyen, hogy nem készültünk fel rá eléggé" - mondta.

Szatmári András kifejtette: az olimpia tavaszi halasztását követően sokat beszélgettek Tokióról, valamint arról, mi várhat rájuk, de aztán idővel továbbléptek a történteken. Mostanság viszont, mivel a jövőbe tekintenek, ismét témát szolgáltat számukra a jövő nyárra tervezett olimpia.



"Remélem, hogy a termeket nem zárják be, és ugyanúgy tudunk edzeni, ahogyan tettük azt az elmúlt két-három hónapban. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen döntések születnek. Én azonban bizakodó vagyok minden tekintetben. Abban is, hogy meg tudják rendezni jövőre az olimpiát, illetve biztosítva lesz az edzéslehetőségünk" - mondta.



Borítókép: Facebook.com/ Szatmári András