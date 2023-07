A világranglistán harmadik Siklósi Gergely - a 2019-es év világbajnoka, Tokió olimpiai ezüstérmese -, valamint a 12. Koch Máté a selejtezős napon még pihenhetett, ők további 14 kiemelttel együtt csak a főtáblán kezdenek.



Andrásfi Tibor is közel állt ahhoz, hogy mentesüljön a vasárnapi feladata alól, mert 17. a nemzetközi rangsorban és úgy tűnt, hogy a 14. ukrán Igor Reizlin visszalép, mivel a mezőnyben ott volt - semlegesként - két orosz párbajtőröző. Két hete legalábbis - az ukrán sportvezetés döntésére hivatkozva - arról nyilatkozott a női kardban négyszeres egyéni világbajnok Olga Harlan, hogy azokban a számokban nem indulnak, amelyekbe oroszok vagy fehéroroszok neveznek. Reizlin mégis ott maradt a listán. Boczkó Gábor szövetségi kapitány is furcsállta ezt, mert három másik párbajtőrözőt visszaléptettek az ukránok, és eredetileg Reizlint is, aki utóbb mégis visszakerült a mezőnybe. A szakvezető úgy vélte, az ukránok megnézik, hogy lesz-e orosz vívó a főtáblán, és ha nem, a kiemelt Reizlin ott vívhat majd, ha pedig igen, akkor visszalép. Végül Vagyim Anohin bekerült a 64 közé, ráadásul úgy alakult, hogy éppen Reizlinnel kellene kezdenie az első fordulóban...



Andrásfinak mindenesetre így vívnia kellett már vasárnap is. Hatfős csoportjában négy győzelmet aratott - ebből kettőt ráadástussal -, az utolsó asszójában viszont 5-4-re kikapott a Fülöp-szigeteki Noelito Josétól, aminek láthatóan nem örült. Ezt követően két direktkieséses mérkőzés várt rá a főtáblára kerülés kiharcolásához. Már Pablo Florido ellen meg kellett küzdenie a sikerért, olyannyira, hogy a szívósan küzdő mexikói fél perccel a vívóidő lejárta előtt 12-10-re vezetett. Andrásfi azonban jól kezelte a helyzetet, bátran ment előre - nem is tehetett mást - és gyorsan egyenlített, majd előnybe került, az utolsó másodpercben pedig még egy tust adott, amikor a mexikói támadott az egyenlítésért. Így 14-12 lett a vége. Másodjára Fynn Fafard-ral mérkőzött, és megint minden koncentrációjára szükség volt: a kanadai többször is vezetett, de végül összejött a fordítás, majd együttes találatokkal mentek el 14-13-ig, az utolsó akciónál pedig Andrásfi volt pontosabb. A napját értékelve kiemelte: nehezen jöttek neki a tusok, nagyot kellett küzdenie a főtábláért, ugyanakkor hozzátette, volt már ilyen korábban is, például novemberben, amikor a nehezebb selejtezős nap után győzött a berni világkupán.



Nagy Dávid hétfős csoportban öt meccset nyert meg és egyet vesztett el, kirgiz ellenféltől kapott ki. Neki is két asszót kellett volna sikerrel megvívnia ahhoz, hogy folytathassa a versenyt szerdán. Azonban mindjárt elsőre egy sokat mozgó, ugrándozó, folyamatosan cselező dél-koreai vívó jutott neki ellenfélnek, aki igencsak megnehezítette a dolgát. Nagy többször hátrányba került, volt, hogy három tus különbséget dolgozott le, de a végig izgalmas asszó 14-14 után Szon Te Dzsin javára dőlt el.



A férfi párbajtőrözőknél ezúttal is a legnagyobb - 243 fős mezőny - jött össze.







Hétfőn a női kardozók és a férfi tőrözők kezdik meg a szereplésüket.



Borítókép: MTI/Illyés Tibor