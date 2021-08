Nem alakult jól a kvalifikációs időszak Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó számára, de szabadkártyával mégis ott lehet a tokiói paralimpián, melynek keddi megnyitóján, a bevonulásnál éppen ő viszi majd a magyar csapat zászlaját.

"A párbajtőr csapatversenyre kaptam meg a szabadkártyát, ezáltal vívhatok párbajtőr egyéniben is, tőrcsapatban pedig egy kis egyeztetés alapján tartalékként indulhatok, és nagy valószínűséggel be fogok állni" - vázolta a helyzetet a sportoló a paralimpiai falu úgynevezett vegyes zónájában. Kiemelte, hogy ő inkább tőröző, mint párbajtőröző, de szerencsétlenül alakult a kvalifikációja, illetve maga a rendszer is kicsit furcsa volt.

"Alapból is sérült voltam a fele időszakban, nem tudtam részt venni a kvalifikációs versenyeken, és mikorra odatettem volna magamat, hogy na, akkor most majd behozom a lemaradásomat, sajnos jött a Covid" - mondta az MTI-nek.

Kiemelte, ha nem kap szabadkártyát, nem indulhatott volna magyar párbajtőrcsapat. A háromfős együttesekben két A és egy komolyabb sérültségi fokot jelző B kategóriás versenyzőnek kell szerepelnie, a csapat másik B besorolású vívója, Madarászné Mező Boglárka pedig a kard mellett tőrben vív.

"Ha lett volna más párbajtőröző nálunk, aki esetleg egyéniben megszerezte volna a kvalifikációt, akkor én most nem vagyok itt" - szögezte le a paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnok Dani Gyöngyi, aki szerint mind a két csapat éremszerzésre esélyes, de a tőr egy kicsit jobban.

"Ha abból indulunk ki, hogy..., ezt inkább nem mondom. - próbálta alátámasztani álláspontját, majd némi "segítségre", hogy világbajnokok, úgy reagált: "hát, igen..., az utolsó előtti versenyünkön, ahol indultunk csapatként, mi voltunk a legjobbak, a világbajnokságon".

"Azóta egy egri világkupánk volt, tehát frissen él még az emlékeinkben ez a világbajnoki élmény, és bízunk benne, hogy az ellenfeleink fejében is frissen él, hogy a magyarok azok, akiktől erőteljesen tartaniuk kell" - mondta.



A magyar női tőrcsapat - Krajnyák Zsuzsanna, Hajmási Éva, Dani Gyöngyi, Mező Boglárka összeállításban - 2019 szeptemberében nyert aranyérmet a dél-koreai Cshongdzsuban rendezett világbajnokságon.

A megnyitón rá váró feladatot illetően Dani Gyöngyi úgy fogalmazott, már az jó érzés, hogy indulhat a paralimpián és a hazáját képviselheti.

"A zászlóvivés pedig szintén erről szól, hogy akkor ott egy személyben én képviselhetem a magyar paralimpiai csapatot, illetve Magyarországot" - tette hozzá a tokiói verseny után visszavonuló, hatodik paralimpiáján szereplő vívó.



Csapattársa, Mező Boglárka felidézte, hogy hét éve kardozni kezdett el, így az elsődleges fegyverneme a kard.

"Szerencsére Európa-bajnokságon is ezüstérmes voltam, illetve világbajnokságon is, úgyhogy nagyon szeretnék érmet, de sok mindentől függ, hogy ez összejön-e. Ismerem az ellenfeleimet, elég sűrűn összekerülünk.

Úgy gondolom, azok közül, akik nyolcban vannak, bárki lehet aranyérmes" - mondta a tőrben is szerephez jutó vívó.

"Nekem ez az első paralimpiám, úgyhogy nagyon izgulok, de bízom benne, hogy minél jobban fogok szerepelni" - tette hozzá.

A vívócsapatot Tokióban vezető Feczer Viktor úgy fogalmazott, hogy ha mindenki a legjobb tudását nyújtja, akkor gyakorlatilag jön magával az eredmény: érmek és pontszerző helyek.

Először nem akart senkit kiemelni, de aztán a Rióban tőrben és kardban is ezüstérmes, előbbi fegyvernemben világ- és Európa-bajnok Osváth Richárdot, valamint a többszörös paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Krajnyák Zsuzsannát, továbbá Hajmási Évát, Veres Amarillát és Mező Boglárkát említette éremszerzésre leginkább esélyesként.

Hozzátette, hogy a két női csapattal is dobogós helyezés elérésére törekednek, ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy a koronavírus-járvány miatt az elmúlt szűk két évben nem voltak versenyek.

"Azt tudjuk, hogy ki indul, de hogy ki milyen formában van, milyen felkészültséggel érkezett és éppen milyen szinten tart a vívása, azt sajnos nem. Ezzel most mindenki így van, talán nekünk annyival egy picit könnyebb a helyzetünk, hogy nálunk mindenki az ép felnőtt válogatottal készült. Voltak háziversenyek az edzőtáborokban, talán egy picivel ezzel tudtunk segíteni ezen a versenyhiányon" - fogalmazott óvatos reménykedéssel.



A vívók szerdán kezdenek a kard versenyekkel, majd a párbajtőr egyéni és a párbajtőr csapat, azután pedig tőr egyéni és tőr csapat következik a sportág ötnapos programjában.

Borítókép: Facebook.com/ Dani Gyöngyi