Felépült koronavírus-fertőzéséből Oh Szang Uk, a dél-koreaiak világranglista-vezető kardozója, így nincs akadálya annak, hogy részt vegyen a tokiói olimpián.

Kim Hjung Rjul szövetségi kapitány szerdán minden kételyt eloszlatott a Yonhap hírügynökségnek a világbajnoki címvédő vívó szereplésével kapcsolatban, egyúttal jelezte, hogy már ismét teljesen egészséges és jó állapotban van a kardcsapat alapembere.

A 24 éves Oh, aki 2019-ben, a budapesti vb-n egyéniben és csapatban is győzött - előbbiben Szatmári Andrást verve a döntőben, utóbbiban pedig az aranyat a magyarok elleni egytusos sikerrel kiérdemelve -, márciusban betegedett meg.



A dél-koreaiak - a magyarokhoz hasonlóan - egyéniben és csapatban is a végső győzelemre esélyesek közé tartoznak, utóbbiban sorozatban háromszor nyertek vb-t, és ők az olimpiai címvédők 2012-ből. Oh mellett Gu Bon Gil, Kim Jung Hvan és Kim Jun Ho lép pástra.

Az egyéni verseny szombaton, a csapatküzdelem jövő szerdán lesz.

A magyar színeket az egyéniben kétszeres címvédő Szilágyi Áron, a 2017-ben világbajnok Szatmári András, valamint Decsi Tamás képviseli egyéniben, míg csapatban hármójuk mellett Gémesi Csanád a tartalék.

Borítókép: Sergei Savostyanov\TASS via Getty Images