Szinte a teljes magyar élmezőny elindul a vívók péntektől vasárnapig tartó országos bajnokságán, melyet a koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett rendeznek meg.

A hazai szövetség (MVSZ) honlapja előzetesében emlékeztet rá, hogy "az elmúlt években a hatfegyvernemes, egyben integrált, felnőtt egyéni és csapat országos bajnokság a vívócsalád nagy, karácsony előtti ünnepévé vált", a legjobbakat a páston üdvözölték, köszöntötték a kerek érvfordulós születésnapos korábbi bajnokokat, és megjutalmazták az esztendő legjobb versenyzőit. Az ob és az ünneplés telt lelátók előtt zajlott, most azonban zárt kapus lesz.



Az ünnepelteket ezúttal mikrofonon keresztül köszöntik, az ajándékokat pedig eljuttatják hozzájuk. A szövetség igyekszik még az elmúlt hetekben megrendezett versenyekhez képest is biztonságosabb körülményeket teremteni. Ennek érdekében, plusz költségeket vállalva, a megszokott otthont, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokot felcserélte a jóval nagyon légtérrel rendelkező, többszörös alapterületű BOK Csarnokra, miközben azért lesznek asszók az előbbi helyszínen is. A verseny nagy része, illetve a döntős program a 2019-es világbajnokság színhelyén zajlik majd. Egyéniben a legjobb nyolctól, csapatban az elődöntőktől live streamen követhetik az érdeklődők az eseményt, és az eredményekről pedig percre pontosan beszámol honlapján a szövetség.



A pénteki selejtezőket a létszám korlátozása érdekében kettéosztották, a férfiak és a nők némi szünettel, egymást követően, egymást váltva vívnak majd, a párbajtőrözők és a kardozók a BOK Csarnokban, a tőrözők a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. A kijárási tilalom miatt a tervek szerint mindhárom napon, legkésőbb este hatra véget érnek a versenyek. A szövetség a versenyzőket arra kéri, hogy a viadal előtt egy-másfél órával érkezzenek, ha pedig véget ért számukra a program, ezúttal ne maradjanak szurkolni.



Az MVSZ speciális, UV-kristály légtisztító berendezéseket szerzett be a rendezvényre, emellett folyamatos fertőtlenítésekkel törekszik a vívók egészségének megvédésére.



Az ob-n a hazai élmezőny szinte hiánytalanul ott lesz a pástokon. A hunfencing.hu közlése szerint indul férfi kardban a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron és a világbajnok Szatmári András, továbbá a riói aranyérmes párbajtőröző Szász-Kovács Emese. Pástra lépnek a férfi párbajtőrözők mezőnyében felnőtt és korosztályos világbajnokok, olimpiai érmesek, köztük Siklósi Gergely, Rédli András, Somfai Péter, női kardban összecsaphat Márton Anna és Pusztai Liza, míg női tőrben megmérettetik magukat a tokiói ötkarikás kvótát kiharcoló válogatott tagjai - a nevezések alapján Kreiss Fanni kivételével.



A pénteki selejtezők során az egyéni mezőnyök a legjobb 32-ig jutnak el, aztán innen folytatják szombaton, majd a kerekesszékesek két döntőjével 13.30-kor kezdődő programban avatnak bajnokokat. Vasárnap következnek a csapatversenyek, az első döntőt 11 órára tervezik.

Kép: Facebook/Hungarian Fencing Federation / Magyar Vívó Szövetség