Jövő év novemberére halasztotta az elnökválasztást a Nemzetközi Vívószövetség (FIE).

A tisztújítás eredendően most november végén lett volna, de a koronavírus-járvány miatt az eseményt áttolták 2021-re - nyilatkozta a TASZSZ-nak Erika Aze, az FIE végrehajtó bizottságának lett tagja.

A halasztás azt is jelenti, hogy az elnöki pozíciót a megnyújtott olimpiai ciklus végéig változatlanul az orosz Aliser Uszmanov tölti be, aki 2008 óta látja el a tisztet.



