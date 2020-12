A vírus miatti kihagyás után visszatért férfi párbajtőrözők Dancsházy-Nagy Tamás szakági vezetőedző szerint egyre jobb formába lendülnek, és várják a karácsony előtti országos bajnokságot.

"A versenyzőkön végigsöpört a járvány, Rédli András kivételével a válogatott minden tagja elkapta már a koronavírust. Az elmúlt hétvégén rendezett második Magyar Kupa-fordulóban is érezhető volt rajtuk a hosszú, hathetes kihagyás, illetve annak a szervezeteikre gyakorolt hatása" - kezdte a tatai válogatóverseny értékelését az MTI-nek a szakvezető, és hozzátette, hogy a világbajnoki címvédő Siklósi Gergely még az MK első fordulójára tért vissza a covidból, s mostanra már jobb formát mutatva lett bronzérmes. Viszont a most lábadozó Andrásfi Tiboron és Nagy Dávidon még érződött a kihagyás. Berta Dániel hiányzott a mezőnyből, ő a héten kapja meg a sportorvosi engedélyét a folytatásra, és fokozatosan térhet majd vissza a pástra.



"Dani valószínűleg elindul az országos bajnokságon, de az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy idő kell a régi forma visszaszerzéséhez" - tette hozzá a szakvezető, aki szerint bármilyenek is a körülmények, a bajnokságnak mindig nagy a presztízse, mindenki meg akarja nyerni.



Dancsházy-Nagy Tamás arról is beszélt, hogy a Nemzetközi Vívószövetségtől (FIE) egyelőre nem érkezett hivatalos bejelentés a további menetrendről. A magyar válogatottak mindenesetre úgy készülnek, hogy február végén-március elején sor kerül az elmaradt olimpiai kvalifikációs versenyre, ám addig valószínűleg nem lesznek "felvezető" versenyek.

