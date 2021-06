Azzal, hogy Dani Gyöngyi szabadkártyát kapott a tokiói paralimpiára, a női tőrcsapat abban az összeállításban szerepelhet, amelyben a 2019-es dél-koreai világbajnokságon aranyérmet nyert.

Cshongdzsuban Krajnyák Zsuzsannával, Hajmási Évával és Mező Boglárkával bizonyultak a legjobbnak, három társa tokiói részvétele pedig már korábban biztos volt. Az M4 Sport Sporthíradójában csütörtökön arról beszélt, hogy mivel csapatban érték el 2019-ben a nagy sikert, nemcsak ő, hanem a többiek is reménykedtek benne, hogy Tokióban is együtt versenyezhetnek.

Arra a kérdésre, hogy így most tőrben a magyar csapat aranyvárományos-e, úgy reagált, hogy ezt azért nem szabad elkiabálni.



"Főleg azért nem, mert már egy éve nem mérettetett meg ez a csapat, meg egyik csapat sem, nem találkoztunk az ellenfeleinkkel, nem tudjuk, hogy milyen formában vannak" - indokolta óvatosságát.



Elmondta, hogy napi három órát edzenek, egymást követik az edzőtáborok, azt pedig megtiszteltetésnek nevezte, hogy integrált tréningek keretében a hazai legjobbakkal vívhatnak.



"Ez egy nagy lehetőség arra, hogy minél jobb eredményt érjünk el, hiszen Magyarország legjobbjaival készülhetünk a versenyekre, így a női tőrválogatottal többek között, amely szintén készül az olimpiai megmérettetésre" - folytatta. A lehetséges ellenfelek közül az olaszokat, az oroszokat, valamint a kínaiakat emelte ki.

Dani Gyöngyi az ötödik paralimpiájára utazhat augusztusban, eddig hat ezüstöt és egy bronzot nyert.



"Egy tisztes helytállással lennék elégedett. Nem akarok itt én most nagyokat mondani, hogy aranyat várok magunktól, hogy aranyat szeretnék. Nyilván minden sportoló egy olimpiai, paralimpiai aranyéremmel szeretné megkoronázni a pályafutását. Én is, de ahogy az előbb mondtam, ott van az ellenfél, aki akadályozó tényező lehet" - tette hozzá.



A magyar kerekesszékes vívóküldöttség hét versenyzőből áll, a szabadkártyával csapatba került Dani Gyöngyi előtt egyéni ranglistás helyezése alapján Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka, Veres Amarilla, valamint Osváth Richárd és Tarjányi István vált tokiói indulóvá.

Magyarországnak jelenleg 30 kvótája van az augusztus 24-én kezdődő és szeptember 5-ig tartó paralimpiára: négy asztaliteniszben, négy atlétikában, egy kerékpárban, hat kajak-kenuban, hét úszásban, hét kerekesszékes vívásban és egy sportlövészetben.

