Az olimpiai kvalifikációs hajrában két kiemelt nemzetközi versenyt rendez a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) márciusban: péntektől vasárnapig a WestEnd Grand Prix-n a világ legjobb férfi és női párbajtőrözői lépnek pástra Budapesten, a Ludovika Arénában, két héttel később pedig a Gerevich-Kovács-Kárpáti vk-viadallal zárul a férfi kardozók egyéves menetelése ugyanott.

Szetey András, az MVSZ kommunikációs igazgatója a szerdai sajtótájékoztatón ismertette a kvótahelyzetet, és megjegyezte: az egyéni GP sem a férfik, sem a nők esetében nem igazán tud javítani, illetve rontani a magyar esélyeken. Ennek oka, hogy a férfi párbajtőrözők a csapatkvóta megszerzésében bíznak, ha pedig ez nem jön össze, a tavaly világbajnok Siklósi Gergely nagyon jó helyen áll ahhoz, hogy egyéniben elindulhasson Tokióban. A nőknél ugyanakkor minden valószínűség szerint az európai pótkvalifikációs viadal jelenti majd az egyetlen esélyt.



Ez utóbbi versenyen szeretne elindulni a Rióban olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese, aki szülés után most tér vissza a nemzetközi porondra.



"Nagyon jól érzem magam. Örülök, hogy végül is úgy döntöttem, visszatérek. Legutóbb 2006-ban vívtam selejtezőt ezen a versenyen, érdekes lesz újra ebben a helyzetben lenni. Szeretnék úgy vívni, hogy majd én kapjam a lehetőséget arra, hogy a zónakvalifikációs versenyen elindulhassak" - mondta.



A Budapesten vb-győztes Siklósi úgy fogalmazott, a tavalyi diadal óta már rendszerint másként áll a pástra, mint azelőtt, illetve elárulta, hogy térdsérüléssel bajlódik, ezért nem százszázalékos az állapota.



"A hétvégén matematikailag is biztosíthatom, hogy egyéniben kijussak az olimpiára, de mi, férfi párbajtőrözők, a Buenos Aires-i világkupára, annak is a csapatversenyére fókuszálunk" - utalt a két hét múlva esedékes viadalra.



Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a fiatal férficsapat teljesítménye egyelőre még hullámzó, így kétesélyes, hogy a válogatottnak sikerül-e kiharcolnia a tokiói részvételt.



A WestEnd GP-n, melyen egyéni versenyek lesznek, 600 körüli vívó indul el, és a mennyiség mellett a minőség is adott, a világranglista bő élcsoportja szinte hiánytalanul itt lesz.



A férfi kardozók hazai nevezési adatai még nem véglegesek, és ők egyelőre nem is a Gerevich-Kovács-Kárpáti viadalra készülnek, mert a hétvégén Luxembourgban van feladatuk. A kardválogatott gyakorlatilag már biztosította olimpiai részvételét, most pedig ezt matematikailag is biztossá teheti.



A kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron, aki másfél hete megnyerte a varsói világkupát, elmondta, hogy számukra már a mostani időszak is az olimpiai felkészülés jegyében zajlik.



"Munkából megyünk a versenyekre, és bízunk benne, hogy kijön a forma" - tette hozzá.



A 2017-ben világbajnok, tavaly vb-ezüstérmes Szatmári András éppen Lengyelországban tért vissza térműtétje után, három hónapos rehabilitációt követően, de ott még csak egyéniben indult.



"Folytatódik a rehabilitáció, Luxemburgban azonban már csapatban is vívni fogok. Fejben mi már mindannyian arra készülünk, hogy Tokióban minél jobban szerepeljünk" - hangsúlyozta.



Csampa Zsolt, a szövetség elnöke jelezte, hogy a koronavírus-járvány egyik verseny lebonyolítását sem veszélyezteti. Sárfalvi Péter helyettes államtitkár pedig kiemelte, hogy sokat jelent hazai környezetben versenyezni, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a két budapesti világverseny sokakat közelebb hoz a kvótához, vagy megerősíti pozíciójukat.



A párbajtőr GP-n pénteken a férfi, szombaton a női selejtezőt rendezik, majd vasárnap kerül sor mindkét nemben a 64-es tábla asszóira. A férfiak versenyével a tavalyelőtt elhunyt Kulcsár Győzőre emlékeznek, a nők viadala pedig immár hagyományosan Sákovics József Emlékverseny lesz. A Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupán a március 20-i selejtező után 21-én lesznek a főtáblás küzdelmek, majd 22-én a csapatviadal, a Zarándi Csaba Emlékverseny. A belépés mindkét versenyre díjtalan.

