A magyarok közül Berta Dániel és Peterdi András szerepelt a legjobban a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix-n: mindketten negyeddöntőbe jutottak, előbbi hetedik, utóbbi nyolcadik lett.

Berta előbb japán, majd olasz vívó ellen volt sikeres, utóbbi győzelem azért különösen értékes, mert Andrea Santarelli tavaly harmadikként zárt a budapesti világbajnokságon. A negyeddöntőért legyőzte az ukrán Volodimir Sztankevicset is, és szintén közel állt a bravúrhoz a következő fordulóban: egy tussal kapott ki a csapatban olimpiai, világ- és Európa-bajnok, egyéniben háromszoros Eb-győztes francia Yannick Boreltől.



A tavaly bronzérmes Andrásfi Tibor legyőzése után Peterdi a világranglista orosz éllovasát, Szergej Bidát is búcsúztatta, majd az olasz Gabriele Ciminin is túljutott. A negyeddöntőben viszont kikapott a japán Jamada Maszarutól.



A 64-es főtáblára a selejtezőből hat magyar jutott fel, két hazai vívó - Siklósi Gergely és Rédli András - pedig a világranglistás helyezése alapján kiemelt volt, így vasárnap lépett először pástra.



A rangos versenynek a Közszolgálati Egyetem adott otthont.



A csapatban olimpiai bronzérmes, egyéniben Európa-bajnok, vb-harmadik Rédli szoros asszóban, egyetlen tussal kapott ki első mérkőzésén a francia Nelson Lopez Pourtier-től, a tavaly, Budapesten világbajnok Siklósi viszont sima vereséget szenvedett a 64 között az osztrák Josef Mahringertől.



"Fájdalomcsillapítókkal vívtam, így most nem éreztem azt a térdfájdalmat, amit egyébként még a civil életben is érzek. Jól jött ez a pofon, motivációnak megfelelő. Az utóbbi pár napban éreztem, hogy ez nem lesz az én versenyem, ennek ellenére küzdöttem. Ennyire volt elég" - összegzett Siklósi.



A tokiói olimpiára a magyar férfi párbajtőrcsapat még kiharcolhatja a részvételt a két hét múlva, Buenos Airesben sorra kerülő utolsó kvalifikációs versenyen. Ha ez nem jön össze, Siklósi egyéniben kedvező helyen áll ahhoz a rangsorban, hogy közvetlenül az ötkarikás mezőnybe kerülhessen. Amennyiben ez sem sikerülne, európai zónakvalifikációs versenyen lenne még egy esély.

A nőknél mind a négy magyar főtáblás az első fordulóban vereséget szenvedett vasárnap a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix női versenyében.

Büki Lili amerikai, Kun Anna és Muhari Eszter dél-koreai, Szász-Kovács Emese pedig olasz vívótól kapott ki. Utóbbi, Rio de Janeiro olimpiai bajnoka, aki ikergyermekei születése után most tért vissza, nagyon erős ellenfelet kapott a 2018-ban világbajnok Mara Navarria személyében, és az olasz egyelőre még egyértelműen jobb formában volt nála. Az első három perc után 1-4, a másodikat követően 4-10 volt az állás, a végeredmény pedig 8-15 lett.



Szász-Kovács Emese szülése után tért vissza.



"Élveztem minden percet, amit a páston töltöttem" - utalt Szász-Kovács Emese később arra is, hogy a szombati selejtezőben hat rövidebb, öt tusra menő asszót vívott, majd három sikeres, direktkieséses párharccal biztosította helyét a főtáblán.

- "A 64 közé kerülésnek örülök, büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Ha valaki azt mondja, amikor megszülettek az ikreim, hogy hét hónap múlva vívni fogok és 64 közé is bejutok, akkor azt nem hiszem el neki. Már látszik, hogy jó az irány, amerre haladunk, sok korábbi érzés előjött, még olyan is, ami edzésen nem, de vannak nagy hibák is, amiket ki kell javítani" - tette hozzá.



A tokiói olimpiára a magyar női párbajtőrcsapat már nem juthat ki és az egyéni világranglistán sem áll senki kvótás helyen, de az áprilisi, európai zónakvalifikációs versenyen, Madridban még osztanak egy kvótát. Erre a viadalra mehet majd egy magyar, és az egyik pályázó Szász-Kovács Emese.

Eredmények:



Nők:



a 64 között:

Margherita Guzzi Vincenti (amerikai)-Büki Lili 15-9

Csoj In Dzsong (dél-koreai)-Kun Anna 15-9

Jung Hjo Jung (dél-koreai)-Muhari Eszter 15-12

Mara Navarria (olasz) - Szász-Kovács Emese 15-8



negyeddöntő:

Szong Sze Ra (dél-koreai)-Josephine Jacques Andre Coquin (francia) 14-13

Hélene Ngom (francia)-Martyna Swatowska (lengyel) 15-11

Irina Embrich (észt)-Csoj 15-14

Alexandra Louis Marie (francia)-Giulia Rizzi (olasz) 15-13



elődöntő:

Szong-Ngom 15-13

Louis Marie-Embrich 15-8



döntő:

Louis Marie-Szong 15-13

A végeredmény: 1. Alexandra Louis Marie, 2. Szong Sze Ra, 3. Hélene Ngom és Irina Embrich, ...39. Muhari Eszter, ...46. Büki Lili, ...60. Szász-Kovács Emese, ...63. Kun Anna

Eredmények:



a 64 között:

Peterdi András-Andrásfi Tibor 15-12

Berta Dániel-Ito Inocsi (japán) 15-13

Valerio Cuomo (olasz)-Somfai Péter 14-13

Josef Mahringer (osztrák)-Siklósi Gergely 15-7

Nelson Lopez Pourtier (francia)-Rédli András 10-9

Kano Koki (japán)-Bányai Botond 15-10

Andrea Santarelli (olasz) - Osman-Touson Maruán 15-13



a 32 között:

Peterdi-Szergej Bida (orosz) 15-13

Berta-Santarelli 15-11



nyolcaddöntő:

Peterdi-Gabriele Cimini (olasz) 15-12

Berta-Volodimir Sztankevics (ukrán) 15-12



negyeddöntő:

Jamada Maszaru (japán)-Peterdi 15-8

Igor Reizlin (ukrán)-Matteo Tagliariol (olasz) 15-10

Vagyim Sarlaimov (kazah)-Minobe Kazujaszu (japán) 12-11

Yannick Borel (francia)-Berta 15-14

elődöntő:

Jamada-Reizlin 12-11

Borel-Sarlaimov 15-12



döntő:

Jamada-Borel 15-11



A végeredmény: 1. Jamada Maszaru, 2. Yannick Borel, 3. Igor Reizlin és Vagyim Sarlaimov, ...7. Berta Dániel, 8. Peterdi András, ...33. Siklósi Gergely, ...35. Rédli András, ...43. Bányai Botond, ...45. Andrásfi Tibor, ...49. Somfai Péter, ...63. Osman-Touson Maruán





A versenyt az új koronavírus magyarországi megjelenése miatt zárt kapuk mögött rendezik a Ludovika Arénában. A női és férfi négyes döntő 18 órakor kezdődik.

Fotók és borítókép: InternationalFencingFederation/Augusto Bizzi