A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg a kerekesszékes vívók további paralimpiai kvótaszerző versenyeit.

A Nemzetközi Kerekesszékes és Amputált Sportolói Szövetség (IWAS) döntése értelmében elmarad a Sao Pauló-i világkupa, amely a jövő héten lett volna, valamint az összes kontinensbajnokság, köztük a május végére kiírt londoni Eb is.



Nemcsik Zsolt szakágvezető arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az IWAS kerekesszékes vívóbizottsága most a jelenlegi állás szerinti kvalifikációs helyek kiosztásán dolgozik, és a számítási módról március 12-e utánra ígért további információkat.



A február közepén rendezett egri világkupa előtt a szakágvezető úgy nyilatkozott, hogy hétfős paralimpiai csapattal számol, öt versenyzőnek már nincs félnivalója, kettőnek viszont még tennie kell a kvótáért.



Az MTI-nek kedden azt mondta, az egri vk-n elért eredményekkel alapvetően nem változott a helyzet, így a versenyek törlése nem kedvező. Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla, Hajmási Éva, Mező Boglárka és Osváth Richárd helye a paralimpiai mezőnyben szerinte gyakorlatilag biztos, Dani Gyöngyié és Tarjányi Istváné viszont nem.



"Bonyolult a kvalifikációs rendszer, meg kell várni, hogy most mit változtat a szövetség, egyébként pedig bízunk szabadkártyában" - mondta.

Borítókép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images