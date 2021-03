Két győzelemmel negyeddöntőbe jutott a Szász-Kovács Emese, Kun Anna, Muhari Eszter, Büki Lili összeállítású csapat a párbajtőrözők kazanyi világkupaversenyén.

A magyarok előbb az indiaiakat verték a várakozásnak megfelelően könnyedén, majd az amerikaiakat is magabiztosan múlták felül. Utóbbi mérkőzésen az első három pár után még egy tussal a tengerentúliak vezettek, de aztán a magyar együttes fordított, majd fokozatosan ellépett, és tíz találatnyira növelte előnyét - a viadal honlapja alapján. A végén ez valamelyes csökkent, de az amerikaiaknak nem volt esélyük érdemben közelebb zárkózni.



A magyar csapat kedden, a lengyel négyes ellen folytatja szereplését az oroszországi viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat utolsó állomása ebben a fegyvernemben.



A női válogatott már nem kerülhet be az ötkarikás mezőnybe, és egyéniben sem áll senki kedvező pozícióban, így ebben a szakágban az április végi, madridi, európai pótkvalifikációs versenyen lesz lehetősége az elnökség által kijelölt vívónak harcba szállni a kvótáért, ami a győzelemért jár. Azon a viadalon már csak olyan nemzetek egy-egy képviselője vehet majd részt, amelyek addig nem jutottak kvalifikációhoz a fegyvernemben.



A kazanyi vk-n 25 csapat indult a női versenyben.



Hétfőn a férfiak is pástra lépnek, és ők is a legjobb nyolcig vívnak. Ott a magyar együttes még kiharcolhatja a tokiói részvételt.

Eredmények:



női csapatverseny:

a 32 között:

Magyarország-India 45-21

a 16 között:

Magyarország-Egyesült Államok 45-37

Borítókép: Augusto Bizzi / FIE