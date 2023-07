A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású együttes csütörtökön 45-11-re verte a mexikóiakat és 45-41-re a törököket, majd pénteken a negyeddöntőben 45-25-re nyert a japánok, a négy között pedig 45-36-ra az idén Európa-bajnok franciák ellen.



Az aranyéremért a sorozatban négyszer győztes dél-koreaiakkal kellett megküzdeni, akiktől az előző két vb döntőjében kikaptak a magyarok. Ezúttal viszont nagyon koncentrált vívással 45-42-re nyertek.



Szatmári az első asszóban 5-4-re kikapott Oh Szang Uktól, majd Szilágyi fordított Gu Bon Gillel szemben. Menet közben, 5-7-es állásnál látványosan megvágta ellenfelét, de nem jelzett a gép, emiatt Gunak lamét kellett cserélni. Ezután Gémesi eggyel nyert Kim Dzsung Ho ellen - akinek a bal lábszárát később többször jegelték -, majd Szatmári kettővel verte Gu-t, így 20-16 volt az állás.



A következő asszó Gémesinek nem sikerült, a 0-6-os eredmény azonban nem törte meg a magyarokat, sőt az se, hogy Szilágyi következő asszójában eggyel még nőtt is a különbség. Az utolsó három párharcot a magyarok nyerték, előbb Gémesi, majd Szatmári vívott szenzációsan - utóbbi három bekapott találat után fordított -, végül pedig Szilágyi Ohhal szemben zárta le a mérkőzést.

A dél-koreaiaktól az elmúlt években elszenvedett vereségek után megérdemelt volt a győzelem, és hatalmas az öröm a páston és a lelátón is.



Szatmári plusz négyes, Szilágyi plusz hármas, Gémesi mínusz négyes találati mutatóval fejezte be a döntőt.



A magyar kardcsapat sorozatban a hatodik vb-t zárta éremmel. Az előző ötön négyszer második, egyszer harmadik lett: 2016-ban az oroszoktól, 2017-ben (22-45), 2019-ben (44-45) és 2022-ben (37-45) a dél-koreaiaktól kapott ki a döntőben, 2018-ban pedig bronzérmet szerzett.



Legutóbb 2007-ben, Szentpéterváron lett világbajnok a magyar férfi kardválogatott: abban az együttesben is bent volt már Szilágyi és Decsi.



A diadallal a magyarok nagyon nagy lépést tettek a párizsi olimpiai részvétel felé, mert eleve kijutó helyen álltak, ráadásul a vb az áprilistól áprilisig tartó egyéves olimpiai kvalifikációs időszak legfontosabb versenye éppen a világbajnokság, az itt elért eredmény, illetve az azért járó pontszám - egy világkupához képest csapatban kétszeres szorzóval - mindenképpen benne lesz majd az összesítésben.



Eredmények (34 csapat):

csütörtökön:

a 32 között:

Magyarország-Mexikó 45-11

a 16 között:

Magyarország-Törökország 45-41

pénteken:

negyedöntő:

Koreai Köztársaság-Kína 45-40

Egyesült Államok-Németország 45-38

Franciaország-Olaszország 45-43

Magyarország-Japán 45-25

elődöntő:

Koreai Köztársaság-Egyesült Államok 45-27

Magyarország-Franciaország 45-36

a 3. helyért:

Egyesült Államok-Franciaország 45-44

döntő:

Magyarország-Koreai Köztársaság 45-42

A végeredmény: 1. Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás), 2. Koreai Köztársaság (Oh Szang Uk, Gu Bon Gil, Kim Dzsun Ho, Ha Han Szol), 3. Egyesült Államok (Mitchell Saron, Eli Dershwitz, Colin Heathcock, Andrew Doddo)



A kardcsapat a küldöttség harmadik érmét szerezte Milánóban: előzőleg harmadik lett egyéniben Szilágyi Áron, illetve győzött a párbajtőröző Koch Máté.



Borítókép: MTI/Illyés Tibor