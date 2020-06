Új-Zéland megnyitja a koronavírus-járvány miatt lezárt határait két vitorlás csapat, az American Magic és az Ineos Team UK előtt.

"Az Amerika Kupa sikeres lebonyolítása érdekében az amerikai és a brit csapat kivételes eljárásban részesül" - jelentette be Phil Twyford gazdasági miniszter.



A 36. Amerika Kupa címvédője és házigazdája az Emirates Team New Zealand lesz. A négy kihívó közül a mostani kettő - csapatonként a családtagokkal együtt 200-200 fő - érkezése után kéthetes karanténba kerül, majd ezt követően kezdheti el a főhadiszállás kiépítését a jövő évi versenyre. A pandémia miatt az idei európai felkészülési futamokat törölték a programból.

With Pensacola excelling as a winter base for the test boat, American Magic sailors, designers and shore crew put the Mule through its paces. The groundbreak...