A negyedik versenynapon nem tudott javítani pozícióján, így változatlanul a 17. helyen áll Virág Flóra és Molnár Dávid a vitorlázók Nacra 17-es hajóosztályának Lanzarote Winter Series elnevezésű olimpiai kvalifikációs versenyén, a kvótaszerzéstől pedig továbbra is messze vannak.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint szerdán három futamot rendeztek, amelyeken nem ment jól a magyaroknak. Virág Flóra bosszúsan értékelt a partra érkezés után.



"A vártnál gyengébb, 8-10 csomós szélben jó volt a sebességünk, jó oldalt is választottunk a mai első futamban, de egy elrontott rajt után lehetetlen volt feljönni ebben az erős és sűrű mezőnyben" - nyilatkozta. Hozzátette, a harmadik futamban leállt a szél, és akik előrébb voltak, ki tudták használni helyzeti előnyüket, ellentétben velük.



"Ott maradtunk szinte egy helyben. Most látszik, hogy micsoda hátrány, hogy nincs edzőnk, aki szakmai külső szem, és akár pszichológus is lehetne egy személyben egy ilyen versenyen" - mondta.



A 2018-ban junior világbajnoki hatodik helyezett kettős hat ország csapataival harcol a Kanári-szigeteken a hajóosztály egyetlen, még megszerezhető olimpiai helyéért.



A viadal élén 12 futam után a spanyol Tara Pacheco, Florian Trittel páros áll, akik szerdán két futamgyőzelemmel, valamint egy második hellyel elérték, hogy délután ne kelljen leadniuk a vezető helyen álló párosnak járó sárga trikót. Előnyük tekintélyes az üldözők előtt. Az európai kvótás helyen, ötödikként továbbra is a finn Sinem Kurtbay, Janna Jarvine páros áll, akik még növelték is az előnyüket a többi tokiói részvételért harcoló párossal szemben.



A végső sorrend pénteken alakul majd ki, a zárónapon négy futamot rendeznek még.



Vitorlázásban Magyarországnak eddig négy olimpiai helye van: Berecz Zsombor (Finndingi) és Érdi Mária (Laser Radial) éremesélyesként indulhat Tokióban, amelyre még Vadnai Benjamin (Laser Standard) szerzett részvételi jogot, ő testvérével, Jonatánnal válogatózik az ötkarikás játékokért.

Szörfben Cholnoky Sára olimpiai kvótás, Gádorfalvi Áron pedig visszalépések esetén készülhet hetedik olimpiájára.

Borítókép: lanzarotewinterseries.com