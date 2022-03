Kifejezetten hideg időben, 8-20 csomós bórában rendezték meg a futamokat. Vadnai Benji és Jonatán előző hétvégéje is versenyzéssel telt, ugyanitt klubversenyt rendeztek, gyakorlatilag ugyanennek a színvonalas mezőnynek, hiszen nagyon sok laseres itt, Splitben készül a szezonra. (Ezen a klubversenyen, a Mornarava Regattán a Vadnai testvérek klubtársa, az ugyancsak BYC-es Nagy Bendegúz a 28 hajóból álló ILCA 6 mezőnyben a nagyon szép 6. helyen végzett, Sigmond Soma 10. lett.)

Muszáj korán formába lendülni, hiszen kevés az idő május végéig, amikor Mexikóban, Riviera Nayaritban rendezik meg az ILCA 7, azaz régi nevén a Laser Standard osztály világbajnokságát. Sűrű tehát a program, amely gyakorlatilag december óta a folyamatos edzésekről szól. Vadnai Jonatánt még Splitben értem el whatsappon.

Két kemény verseny, két egymást követő hétvégén… Nem vagy fáradt?

Fizikailag eléggé rendben vagyunk Benjivel, sok-sok óra vitorlázás van már mögöttünk. Decemberben Cipruson edzettünk a saját nemzetközi kis csapatunkkal, a horvát edzőnk, Jozo Jakelic irányításával. Szerencse volt, hogy a brit válogatott is ott volt, kifejezetten jókat tudtunk együtt vitorlázni. Aztán januárban Máltán voltunk, ott a kis hat fős csapatunkkal végeztünk, úgy érzem, nagyon színvonalas munkát. Ilyenkor az a szokás, hogy a vízi edzések mellett minden nap dolgozunk a konditeremben is, ha nincs jó szél, akkor aznap kétszer is. Ha viszont kemény a helyzet a vízen, akkor is azért egy könnyített teremedzés befér. Nem mondhatom, hogy sétagalopp volt a most véget ért horvát bajnokság, az utolsó futamra maradt a döntés. Izgalmas volt. Az előtte való hétvégén a klubversenyen ugyancsak nyitott volt még minden az utolsó futamban, ott nem sikerült nyernem – végül ott az összetettben második lettem a horvát Tonci Stipanovic mögött. A bajnokságon viszont sikerült a véghajrá. Szóval minden rendben, minden a terv szerint alakul, jól bírjuk mindketten a nyomást.

Hogyan alakulnak a következő hetek-hónapok?

Még március 25-ig itt edzünk Splitben, aztán öt nap pihenés itthon, majd elutazunk Palma de Mallorcára, ahol április elsején kezdődik a Princesa Sofia kupa. Ez egy nagyon nagy hagyományú verseny, száz feletti résztvevővel. Előtte jó lesz itthon, egy kicsit fel tudunk majd töltődni lelkileg.

Mit jelent neked a feltöltődés? Mivel tudsz itthon igazán kikapcsolódni?

Nagyon egyszerű dolgok ezek… Egy jó családi ebéd. Egy kávézás, egy kis lógás a füredi barátokkal… Persze sport nélkül egyetlen nap sem telik el.

És mi a további program?

Április 14-21. között világkupát rendeznek Hyeresben, mindketten ott leszünk. Aztán a következő állomás az év legfontosabb eseménye lesz, a világbajnokságunk május 21-28-ig Mexikóban, Riviera Nayaritban. Továbbra is mindenhová együtt utazunk a bátyámmal, ez egy nagy ajándék, hogy segíteni, lelkileg erősíteni tudjuk egymást. Egy hideg, erős szeles nap után az ember néha szívesen kihagyná a konditermet, de ha a másik elkezd készülődni, akkor nincs mese, menni kell!

