Szerkesztő: Erdős Géza | Párt András 2019. 05. 29. 12:48

A magyar vitorlázó elsőként szerzett olimpiai kvótát, de most is csúcsformában van, amit az Eb-n is megmutatott.

Már Tokióra készül a magyar vitorlázó. A 33 éves Berecz Zsombor célja, hogy a japán fővárosból olimpiai éremmel térjen haza. A tavaly világbajnokságon aranyérmet, az idei Eb-n ezüstérmet szerző sportoló célja, a japán fővárosban, ugyancsak a dobogó valamelyik foka. „Ez lesz pályafutásom koronája. Az olimpia és az olimpiai érem, amit Tokióból igyekszem hazahozni ” – mondja a magyar vitorlázó, akinek extra motivációt ad a két gyereke. A magyar vitorlázó, akinek munkája a tavalyi világbajnokságra érett be, a videóban beszél a vitorlázás szépségeiről, varázsáról, valamint arról is, hogy a munkát és a magánéletetet hogyan tudja összeegyeztetni. Berecz Zsombor a világ élvonalába jutott, de nem felejti el, honnan indult. Fotó: Facebook/Berecz Zsombor

