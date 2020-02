Berecz Zsombor (Finndingi) és Érdi Mária (Laser Radial) is éremesélyesként indulhat a tokiói olimpián, vitorlázásban még Vadnai Benjamin, szörfben Cholnoky Sára szerzett kvótát eddig.

A 2018-as, aarhusi összevont világbajnokságon Berecz Zsombor sporttörténelmi győzelmet aratott a finndingisek mezőnyében és azóta is a hajóosztály legjobbjai közé tartozik: tavaly megnyerte az előolimpiát és bronzérmet szerzett a vb-n.



Érdi Mária kisebb hullámvölgy után szintén remekelt az előolimpián, melyen harmadik lett.



A kvóta az országnak és nem versenyzőnek szól, Berecz és Érdi, valamint Cholnoky tokiói indulása azonban biztosnak tekinthető. Ugyanakkor Laser Standardban még nem dőlt el, ki lesz a magyar résztvevő, Vadnai Benjaminnak öccsével, Jonatánnal kell válogatóznia az olimpiai részvételért.



Európa számára áprilisban, Genovában lesz az utolsó kvótaszerzési lehetőség, ezzel a Gyapjas Balázs és Zsombor 470-es egység, valamint férfi szörfben Gádorfalvi Áron élhet. Az olimpiai induláshoz azonban nagy bravúrra lesz szükség, mivel csak egy-egy hely talál gazdára.



Rióhoz képest a program nem változott, a mezőny azonban 30 fővel kisebb. Ennek főleg a férfi szörf és Laser hajóosztály látta kárát, itt 11 fővel kevesebb versenyző állhat rajthoz Tokióban, mint Rióban. A női mezőny nőtt, azon belül is leginkább a Laser Radialé. Ily módon kiegyenlítődött a férfi és női létszám.



VITORLÁZÁS



Összlétszám: 350 fő, 175 férfi, 175 nő

Versenyszámok: 6 hajóosztály, 10 szám

Indítható versenyzők egy országból: számonként egy hajó



Kvalifikációs rend:

A kvótaszerzés 2018-ban az aarhusi összevont világbajnokságon kezdődött - ahol elkelt a helyek 40 százaléka -, majd az Ázsia Játékokon folytatódott. Tavaly a hajóosztályok világbajnokságain lehetett részvételi jogot szerezni, idén pedig a földrészek kvalifikációs versenyein.

A rendező ország minden hajóosztályban képviseltetheti magát. A fel nem használt helyekről háromoldalú bizottság - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szervezete és a Nemzetközi Vitorlás Szövetség egy-egy képviselője - dönt.



A kvóták száma (hajók/fő):



férfiak:

szörf (RSX): 25/25

Laser: 35/35

Finndingi: 19/19

Férfi 470-es: 19/38

49-es: 19/38



nők:

női szörf (RSX): 27/27

Laser Radial: 44/44

Női 470-es: 21/42

49-s FX: 21/42



vegyes:

Nacra 17: 20/40

Borítókép: Facebook/Berecz Zsombor