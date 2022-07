1934-ben megszületett Európa legrégebbi és leghosszabb távú vitorlás tókerülő versenye, amelyen ma már közel hatszáz hajó szokott részt venni, így mezőnyében is Európa legnagyobb tókerülő versenye lett.

"Egy 140-160 km-es navigációs verseny - a partok érintése nélkül - nagy figyelmet, hajós felkészültséget, vitorlázó tudást és egész embert kíván. Éppen ezekért a hajós erényekért óhajt a Hungária Yacht Club egy versenyt kiírni, melynek első díja a Balaton kék szalagja volna" - így szól a kor legjobb magyar versenyvitorlázói által 1934-ben megfogalmazott eredeti versenykiírás. Ezzel megszületett Európa legrégebbi és leghosszabb távú vitorlás tókerülő versenye.

„Futam, uraim! Csík úr, futam!”

Sokan emlékeznek Ötvös Csöpi szavaira, aki a teniszpartnereknek jelezte a megunhatatlan filmben, A pogány Madonnában, hogy ideje vízre szállni.

A Kékszalag vitorlásverseny-, és általában a vitorlázás népszerűségéért minden bizonnyal Bujtor István legendás filmsorozata tett a legtöbbet.

A 80-as évek sorozatát a retro hullám is felkapta és gyakorlatilag mai napig a csúcson tartja. Nincs hét a televízióban Ötvös Csöpi nélkül. A legendás színész óriási mértékű és értékű reklámot jelentett a Balatonnak. Balatonfüred, a vitorlázás a fővárosa pedig szoborral hálálta meg a színész munkásságát.



Bujtor a „Balatoni legenda” Fotó: Wikipedia

Bujtor István egyébként nemcsak a filmjei kedvéért ült vitorlásba. Valóban vitorlázott, nem is rosszul. A Rabonbán kormányánál ötször szerzett magyar bajnoki címet.

Ahogy Ötvös Csöpi nimbusza sem kopik, sőt, úgy a Kékszalag népszerűsége is évről-évre növekszik. Európa legrégebbi, leghosszabb távú és legnagyobb mezőnyű tókerülő versenye valóban látványos esemény. Vízről és partról is. Hogy pontosan mi történik Balatonfüreden, azt pontokba szedve mutatjuk. Egy biztos most különösen érdemes a Balatonra látogatni és kiválasztani egy helyet, ahonnan remek panoráma nyílik a Kékszalag sokszázfős regattájára. A top helyszíneket a következő Kékszalag cikkünkben mutatjuk be.



A kékszalag mezőnye a csopaki dombokról Fotó: Erdős Géza

A TELJES KÉKSZALAG PROGRAM

54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj – A Balaton Ünnepe!

A héten folytatódik az ünnepi programsorozat, melynek fő attrakciója Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő versenye, a július 14-én csütörtökön reggel Balatonfüredről induló 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj.

JÚLIUS 14. CSÜTÖRTÖK

09:00 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj rajtja

10:00 Modellvitorlás-verseny

16:00 Modellvitorlás-verseny díjkiosztója

A Vitorlás téren kivetítő és számos program, látnivaló várja az érdeklődőket.

Július 15. PÉNTEK

10:00-19:00 Kékviselet napja

• A kék ruhában érkezők féláru kedvezménnyel látogathatják a Vaszary Galériát és a Jókai Mór Emlékházat!

• Generali szűrőbusz: Várnak minden kedves érdeklődőt a balatonfüredi Vitorlás téren.

Mólón:

15:00 órától Audi Speed Challenge

• Győztes hajó kiemelése

Az Audi Speed Challenge versenyen a csúcskatamaránok jelennek meg, mint például a jórészt magyar fejlesztésű Prospex-Delta Team hajója.



Akcióban egy karbon katamarán, a csúcssebesség akár 55-60km/ó is lehet Fotó: Kerekes Zsombor/Prospex-Delta Team



• Vaszary Galéria 19:00 Tárlatvezetés a Rippl-Rónai Józseftől Maurer Dóráig kiállításon

• Vaszary Galéria Kertben: 21:00 A nagy kékség/Le grand bleu (1988) Vaszary Kertmozi és beszélgetés a filmről, a film témájáról

Július 16. SZOMBAT

• 09:00 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj limitidejének, egyúttal a verseny vége.

A Vitorlás téren számos kitelepülés várja a kilátogatókat: Raiffeisen Bank Zrt, Audi -Porsche Hungária Zrt., Füstmentes, 878 Co. prémium vitorlásruházat, Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturálisa Fővárosa, Vitorlázz Itthon stand – a Magyar Vitorlás Akadémia turisztikai standja, Magyar Látszerész Szövetség, Aqua magazin fotókiállítás, Beretvás Csanád szobrok, Samsung.

A BalatON Víziszínpadon további zenés programok lesznek az esti órákban.



