Tavaly ilyenkor még csak a nagyon optimisták gondolták úgy, hogy elkezdődhet majd a szezon, hiszen akkor leginkább a halasztásokról, a törlésekről szóló híreket olvashattuk a sporttal kapcsolatban. A 2020-as vitorlabontó ünnepségre nagyon szűk körben, késve került sor, de utána szerencsére sikerült a teljes szezont lebonyolítani.

Idén annyiban mindenképpen más a helyzet, hogy bár a koronavírus miatt még sok olyan szabály van érvényben, amit be kell tartani és tartatni, de most szombaton (2021.05.15.) – a terveknek megfelelően – elkezdődhet a vitorlás szezon. A Balatoni Évadnyitó 878co Nagydíj rajtja 12:00 órakor lesz és a Balatonfüred-Alsóörs-Tihany-Balatonfüred távot kell teljesítenie a résztvevőknek. A befutási limitidő 16 óra 30 perc. A versenyre kizárólag online, a VIHAR-ban lehet nevezni és már sokan el is küldték nevezésüket.

A Balatoni Évadnyitó 878co Nagydíjjal kapcsolatos szakmai információk (versenykiírás, versenyutasítás, stb.) az Online Hirdetőtáblán is megtalálhatóak. A hagyományos vitorlabontó ünnepségre – a koronavírus járvány miatt – óvatosságból ismét szűk körben kerül sor, de az MVSZ videó anyagot forgat és fotókat is készít majd az eseményről, valamint a versenyről, amely megtekinthető lesz a www.hunsail.hu oldalon és az MVSZ felületein (Facebook, Instagramm, Youtube).

A Balatoni Évadnyitó 878co Nagydíj eredményhirdetése – a tervek szerint - az 53.Kékszalag Raiffeisen Nagydíj nevezési napján, 2021. július 21-én lesz megtartva.

Borítókép: hunsail.hu

Forrás: hunsail.hu