Két hete rajtolt el a világ legnagyobb földekrülő vitorlásversenye, a Vendée Globe. A résztvevőknek nincs könnyű dolguk. Nemcsak az áramlatokkal és a különböző időjárási elemekkel kell megküzdeniük, hanem számos technikai problémával is. Az elmúlt hetek eseményeit Szentandrási-Szabó Attila foglalta össze. Helyzetjelentését változtatások nélkül közöljük.

Vendée Globe 2020 helyzetjelentés (14. nap 2020. november 22.)

Eltelt két hét és sok technikai problémával küzdöttek eddig a versenyzők. Sokkal, bár még szerencsére bőven elmarad ez a négy évvel ezelőtti versenyen tapasztaltakhoz képest. Mondjuk ott elképesztő mennyi problémát okozott a különféle azonosítatlan víz alatti tárgyakkal való ütközés. Most szerencsére eddig ebből kevés volt és ne is legyen!

De akadt más gond viszont. Valahol úgy érzem, a sebesség oltárán kicsit mintha fel lenne áldozva a stabilitás és a hajó masszívitása. Persze tudom, az erősebb hajó többletsúly, ami meg lassabb haladást tesz lehetővé. Sajnos ehhez a témakörhöz kapcsolódnak az aktuálisan felmerült problémák.

Az élen további változás történt. Tegnap már tapasztaltuk, hogy a “főnök” hajója lelassult, és a vezetést átvette tőle a LinkedOut fedélzetén Thomas Ruyant, sőt már láttuk előre, hogy reggelre Alex Thomsont a Hugo Boss fedélzetén megelőzi az Apivia az újonc Charlie Dalin kapitánnyal, aki ezzel feljött a második helyre.

Tegnap még csak más “átkelési” taktikára gondoltunk az anticiklonok között, látva Alex Thomson sebességét és útvonalát a Hugo Boss kormányánál. Akkor még nem ismertük, de sajnos mára már megtudtuk a szomorú igazságot! A Hugo Boss-on hajószerkezeti sérülés keletkezett, elől megsérült egy hosszanti merevítés, melynek kiváltó oka egyelőre ismeretlen számunkra.

Ma Alex Thomson a csapattal és a hajóépítőkkel konzultálva kitalálták a javítás menetét, melynek érdekében stabilizálta a hajót és felkészült a javításra. Ha egyáltalán tudja folytatni, akkor is biztosan veszít még jó pár pozíciót. Jelenleg ugyan még a harmadik helyen vitorlázik, de olyan közel, fél napon belül van egy kupacban 7 hajó, míg egy napon belül még további 3, hogy ha csak egy napjába kerül a javítás, akkor is nagy valószínűséggel legalább a 14. helyre csúszik vissza.

Ezzel gyakorlatilag győzelmi esélyei elszálltak, de még a dobogós hely is kétségessé vált.

Fotó: Facebook.com/ Alex Thomson Racing



Nagyon sajnálom, mert ezzel a második legnagyobb esélyes veszíti el a győzelmi lehetőséget. Az első, legnagyobb esélyesnek mondott Jérémie Beyou kormányozta Charal győzelmi és egyáltalán dobogós esélyei már sajnos az elején, a harmadik napon elszálltak. Most ez bekövetkezett a Hugo Boss-szal is.

Elkeserítő lehet ez Alex Thomson számára, hisz 2 sikertelen, feladott Vendée Globe után 8 éve harmadik helyen, 4 évvel ezelőtt pedig egy víz alatti tárgyal való ütközést követően fellépő technikai hiba miatt feladott vezető pozíciója után másodikként végzett. Ezzel sajnos nincs vége a problémáknak az élmezőnyben. Thomas Ruyant hajóján a LinkedOut-on is akadt némi műszaki probléma. Leszakadt a genoa felhúzó rögzítése, emiatt fel kellett másznia a 28m magas árboc tetejére. Viszonylag hamar végzett, de arra panaszkodott, hogy össze-vissza törte, zúzta magát.





Fotó: Facebook.com/ TR Racing/ Pierre Bouras

Szerencsére komolyan nem sérült meg, és a hiba elhárítása után már semmi nem akadályozza a maximális sebességű haladásban.



Negyedik helyen áll a nemzeti hős “János király”, de már nem sokáig, mert bár nagyon nyakán vannak a többiek, azonban Alex Thomson valószínűsíthető további sajnálatos hátracsúszásával előrelép.



A várható időjárás is úgy látszik kedvez majd neki, jobb pozícióban van a frissüléshez. Ezek persze megint csak találgatások, mert pontosan nem tudjuk taktikáját. Hihetetlen könnyedén és elképesztő humorral hozza a fantasztikus eredményt Jean Le Cam a foil nélküli Yes We Cam kapitányaként. Az ötödik továbbra is Kevin Escoffier kormányozta PRB, hatodiknak Boris Herrmann a Seaexplorer kapitányaként, hetediknek még mindig Yannick Bestaven a Maître CoQ IV hajójával.



Nyolcadik Louis Burton a Bureau Vallee 2 fedélzetén, kilencedik az újonc Sébastien Simon navigálta Arkea Paprec, és tizedik az első hölgy versenyző, Sam Davies az Initiatives - Coeur hajójával.







A szétszóródott középmezőnyben fél nap távolságra érkezik 3, majd kis különbséggel 2, azután újabb 3 hajó, ennek a mezőnynek végén, pedig kicsit jobban leszakadva végül még egy hajó, a 11-től a 19. helyig. A sereghajtó mezőnyben 20-tól 31. helyig vitorlázók viszont már jócskán lemaradtak, és olyan másfél nap a hátrányuk az előző bolyhoz képest.



Jól megjárták a Doldrums-szal, sőt még nincs is mindenki túl rajta ebből a mezőnyből. A pályakulcsot továbbra is Jérémie Beyou kormányozta Charal hordozza.



Kedden lesz egy hete, hogy újrarajtolt a javítás után. Az időjárás változása úgy látszik kedvezni fog most a legrövidebb út taktikájának, amit a jelek szerint követ. Már “csak” 2 nap a hátránya a sereghajtó mezőny végén hajózó szamurájhoz képest.



Melynek ledolgozásához még legalább 3-4 nap fog kelleni, ahogy korábban gondoltam, hogy egy hétre, 10 napra szüksége lesz mire utoléri a végét. Utolsó előtti 31. helyen áll tehát a japán versenyző Kojiro Shiraishi a DMG MORI kapitánya.

Azt, hogy mennyire nincs könnyű dolguk a versenyzőknek, Alex Thomson videója is jól alátámasztja.

A Hugo Boss kormányosa, a verseny fenegyereke vezető pozícióból esett vissza, a hajó sérülése miatt, de a versenyt nem adta fel.



„Nehéz időket élek, az ellenőrzés során kiderült, hogy strukturális sérülések keletkeztek a hajón belül, amelyeket már saját szememmel is megvizsgáltam, és most megmutatom a nézőknek is. Ha előrejövünk a hajó legelejébe, akkor láthatóak azok a sérülések, amelyeket egyesével bejelöltem, és a mérnököknek el is küldtem a felvételeket."

Jól észlelhető, hogy több hosszanti erősítő elem megrepedt, és van olyan is, amelyen két repedés is keletkezett.

Ezek tehát a rossz hírek. A jó hír viszont az, hogy még nem vagyok a déli óceánokon (a szerkesztő megjegyzése: itt vannak a legerősebb szelek úgy is hívják ezt a régiót, hogy az üvöltő 40-esek. A tartós 40 csomós, vagyis közel 80 km/órás szél miatt.)



A másik jó hír pedig, hogy karbontól kezdve minden szükséges felszerelés megvan a hajón, hogy a mérnökök és a hajóépítők utasításai alapján itt a nyílt vízen megjavítsam a hajót, és visszaszálljak a versenybe.



Nagyon pozitív vagyok, ti sem legyetek szomorúak, alig várom, hogy megjavítsam a repedéseket, a szakemberek pedig meg vannak róla győződve, hogy újra erős, vagy akár még erősebb lesz a hajó mint volt.

Borítókép: Facebook.com/ Alex Thomson