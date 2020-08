Az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj még a legrutinosabb egységeket is próbára tette. A gyenge szél és a perzselő nap nem kedvezett a versenyzőknek. Arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a résztvevőknek már sokszor írtunk, ugyanakkor nincs hitelesebb annál, mint amikor a csapatok saját maguk számolnak be írról miként élték meg a futamot. Így most következzenek hát az ő beszámolóik. Ezúttal a győztes csapat, RSM2 szemszögéből élhetjük át újra a legszebb pillanatokat.

Vándor Róbert munkája közel 10 év után érett be. Az általa kormányzott RSM2 2020-ban elsőként ért be a balatoni tókerülőn. Az egység az elején jól rajtolt, de izgatottságuk egészen a kenesei bójáig kitartott. A legénység ekkor átvette a vezetést és Siófokig sikerült jelentősebb előnyt kiharcolniuk. Hiába nyugodtak meg azonban, Balatongyöröknél elfogyott a szél, így újból előről kezdődött a küzdelmük.

Bár a Litkey Farkas vezette PreVital sokáig szorongatta őket, végül az RSM2 jött ki győztesen a keszthelyi párharcból. Az éjszaka aztán pket is megviccelte, hiszen nemcsak a hatalmas sötétséggel kellett megküzdeniük, hanem a Tihanyi csőben beállt szélcsenddel is. Az utolsó 300 méter aztán igazi örömünnep volt a legénység számára, majd a mólót elérve jöhetett a várva várt megkönnyebbülés: idén sikerült.



Borítókép: Facebook.com/SailingTeamRSMHungary