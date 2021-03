A Team New Zealand csapata megvédte címét a 36. vitorlázó Amerika Kupában.

Az aucklandi döntőben az új-zélandiak a keddi futam után 6-3-ra vezettek a kihívó olasz Luna Rossa ellen, így csak egy győzelemre volt szükségük a diadalhoz.



Ezt a szerdai versenyen meg is szerezték: a Te Rehutai névre keresztelt hajójuk 46 másodperccel megelőzte ellenfelét.



A most már négyszeres győztes Team New Zealand először 1995-ben végzett az élen a legrégebbi versenysorozatnak számító kupában, majd öt évre rá megvédte címét, éppen az olaszok elleni 5-0-s diadallal. Négy éve az amerikai Oracle Team USA elleni 7-1-gyel szerezték meg ismét a trófeát az új-zélandiak.







Az olaszok összességében harmadszor szállhattak vízre az ezüst teáskancsóért, de mindannyiszor alulmaradtak.



Európai siker mindössze kétszer született a 170 éves viadal történetében: 2003-ban és 2007-ben az Ernesto Bertarelli irányította svájci Team Alinghi diadalmaskodott.



Az idei sorozatban - részben a koronavírus-járvány okozta válság miatt - mindössze három kihívó vállalta a megmérettetést, az olaszok mellett a brit Ineos Team UK és az American Magic az Egyesült Államokból.

Borítókép: Dave Rowland/Getty Images for G.H. Mumm