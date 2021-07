Hatalmas fölénnyel, a tizenegy futamból kilencet megnyerve, nagyon magabiztosan nyerte meg a Finn Silver Cup-ot, azaz a hajóosztály junior világbajnokságát Németh Domonkos.

A THE-YKA versenyzője egy pillanatra sem lazított pedig megtehette volna, hiszen már a verseny felénél megnyugtató előnnyel vezetett. Győzelme azon túl, hogy magabiztos, teljes mértékben megérdemelt is volt. Kétség nem férhetett ugyanis ahhoz, hogy ő a mezőny legjobbja. A futamgyőzelmek mellett egy második helye volt csupán. Remek hír az is, hogy a dobogó második és harmadik fokára is magyar vitorlázó állhatott fel, hiszen a két csapattárs, Rácz Bence és Rácz Levente nyakába került az ezüstérem, illetve a bronzérem.

A hat ország összesen húsz egységéből álló mezőny változatos szelekben vitorlázott a vb-n, amely augusztus 9-én kezdődött és a csütörtöki napon fejeződött be. A versenyzőkön kívül a Beliczay Márton vezette rendező csapat is remekül teljesített, hiszen jól reagáltak a változatos körülményekre és egy kiváló nemzetközi versenyt sikerült lebonyolítaniuk Tihanyban.

Forrás: hunsail.hu

Borítókép: hunsail.hu