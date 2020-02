Látványnak sem utolsó több mint 120 Laser Standard hajó a parton, de a vízen még jobban mutatnak, illetve mutatnának. Kedden, helyi idő szerint délután kettőkor kezdődött volna az első kvalifikációs futam a melbourne-i Sandringham Yacht Clubban a Laser Standard világbajnokságon, de szél hiányában csúszott a rajt. Bizakodni lehetett, mert 15-20 csomós szelet ígért későbbre a meteorológia.

A világranglistán elfoglalt helyezések alapján 3 csoportba osztották a 44 országból érkezett versenyzőket – eredetileg 45 volt, de a kínaiak nem jöhettek, Ausztráliába nem utazhatnak be a koronavírus miatt. Vadnai Jonatán a kékbe, bátyja Benjámin a sárgába került, aminek talán annyi a jelentősége, hogy legalább az első nap még nem versenyeznek egymás ellen. A 2. napon már az itteni eredmények alapján alakítják ki a csoportokat. A kvalifikáció a 3. nap végéig tart, akkor kell az első 42-ben végezni, mert, aki bekerül a második három napra az aranycsoportba onnan már nem tud kiesni és a 42-n kívülről sincs javítási lehetőség.

A mezőny erősségére jellemző, hogy öt olimpiai érmes indul. A műfaj egyik legendája, Robert Scheidt Atlantától Sydneyig mindig dobogón végzett: 1996-ban és 2004-ben aranyat nyert, 20 éve ezüsttel utazhatott haza a már 46 éves brazil. Az riói olimpiai bajnok is itt van, de Tom Burton nem védheti meg a címét Tokióban, mert honfitársa, Matt Wearn kiszorította őt az ausztrál csapatból – igen, az ausztrálok már eldöntötték, hogy ki indul ebben a hajóosztályban az olimpián. Burton egyébként tavaly világbajnok lett és most az a célja, hogy legalább a vébén duplázni tudjon.

A magyarhoz hasonlóan még több országban folyamatban van a válogatás és a világbajnokság nem csak a Vadnai fivéreknek jelenthet egy lépést Tokió felé. Az öt olimpiai érmes mellett összesen 15 versenyző indul a vébén, akit már jegyeztek a világranglista első három helyezettje között.

Vadnai Benjáminnal még hétfő este beszélgettünk arról, hogyan sikerült a felkészülésük utolsó hete és milyen érzésekkel, gondolatokkal várja a rajtot.

„Fokozatosan csökkentettük az edzések mennyiségét a vébé előtti héten. Volt egy kemény három napunk, aztán kettő nap szünet, majd egy nap edzés, egy pihenő. Mindent próbáltunk úgy előkészíteni, hogy csak a versenyre tudjunk koncentrálni, bevásároltunk egy hétre előre. A hajót teljesen rendbe raktuk, a pótköteleket, pótcsigákat bekészítettük, hogy verseny közben minél kevesebb dologgal kelljen foglalkozni. A hajót is úgy állítottuk össze, hogy semmit ne kelljen cserélni a verseny közben. A felmérésen öt perc alatt túlvoltunk, lemostuk a hajónkat és leponyvázva várt minket a kedd reggel.

Az edzőnk nagyon jóban van az angol, ausztrál, új-zélandi csapattal, így a legjobbakkal tudtunk együtt edzeni a hajrában, ami elég nagy segítség. Ezek zárt edzések, nem könnyű bekerülni ebbe a körbe. A terv szerint az olimpia előtt is együtt készülünk majd.

Először vagyunk Ausztráliában, jó lett volna több időt itt készülni, jobban megszokni a körülményeket, nem egy nagyon egyszerű hely. Azt hittük, hogy sokkal egyenletesebb szél, de annál azért kiszámíthatatlanabb. Több idő kell a kiismeréséhez, de a mezőny nagyobbik része ennyit időt kapott, nem vagyunk hátrányban.

Hasonló a célunk Jonatánnal, beszéltünk erről vele, így a nevében is mondhatom, hogy mindketten a top 15-ben szeretnénk végezni. Továbbra sem érzek különösebb rivalizálást kettőnk között, együtt vagyunk az apartmanban és ugyanúgy érzem magam, mint általában. Szeretnék magamhoz képest nagyon jól menni és az utolsó napon majd eldől, hogy ez mire elég. Szerencsére nem egy verseny dönt az olimpiáról. Úgy érzem, hogy a felkészülés jól sikerült, mindent megtettem, fizikálisan is jó állapotban vagyok, egészségügyi problémám nincs, az időzítés is megfelelő, izgatottan várom a versenyt”- mondta Vadnai Benjámin.

A tervezetthez képest másfél órával később ment vízre a mezőny, de mindenki örült, hogy megérkezett a déli szél, elkezdődhet a világbajnokság.



Forrás: Hunsail.com