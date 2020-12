Elérték a jéghatárt a Vendée Globe résztvevői. A körülmények továbbra sem kegyesek a mezőnyhöz. A 33. versenynapról Szentandrási-Szabó Attila írását változtatások nélkül közöljük.



Hihetetlen izgalmak közepette zajlik az idei Vendée Globe. Még sosem volt ennyire szoros a verseny, pláne nem ekkora táv megtétele után, a verseny ezen szakaszában. Egészen elképesztő módon egymásra “tapadva” győzik le a versenyzők a déli vizeket mérföldről-mérföldre. A kialakult bolyok ugyan jelentősen elszakadtak egymástól, azonban kisebb csoportokban még komoly a küzdelem, óriási a helyezkedés. Leginkább az élmezőnyben a legnagyobb az “öldöklés”.

A mai nap születésnaposa pedig Clément Giraud a foil nélküli Compagnie du Lit / Jiliti kapitánya, aki a mezőny vége felé, a 24. helyen vitorlázik. A Jóreménység fokának vételével ünnepelte 40. születésnapját. Isten éltesse sokáig!



Manuel Cousin a Groupe Sétin kapitánya tegnapelőtt repedést fedezett fel a bal oldali kormánylapátján. Visszafordult kicsit északra, nyugodtabb vizekre, csendesebb időjárási körülmények közé, és lelassította hajóját. Nagy nehezen, hosszadalmas munkával leszerelte és gyorsan megjavította a sérült kormánylapátot. Szerencsére folytatni tudja a versenyt. Már újra jó irányba, megfelelő sebességgel halad, de visszacsúszott a 20. helyre, a középmezőny végére.



Sajnos, ahogy arra már tegnap lehetett számítani Fabrice Amedeo a Newres a Art et Fenêtres nevű hajójával feladja a versenyt. Fokvárosba tart. Az idei Vendée Globe ezzel egy újabb versenyzőt veszített.



Fotó: Facebook.com/VendéeGlobe

Fedélzeti számítógépeinek meghibásodását nem tudja kijavítani. Csak GPS navigációval és hagyományos műszerekkel nem vág neki a déli vizeknek, az Indiai-óceánnak. Igazából felelősséggel ez a megfelelő döntés. A biztonság az elsődleges! Még ha tudjuk is azt, hogy azért végig lehet modern “kütyük”, és a legmodernebb technika nélkül is csinálni. A négy évvel ezelőtti versenyen ugyanis éppen Jérémie Beyou volt ebben a helyzetben.



Vele akkor ugyanez már a Dél-Atlanti-óceán elején megtörtént, viszont az élbolyban volt akkor, némiképp nagyobb ösztönző erővel, hogy befejezze, amit végül harmadikként sikerült is neki. Fabrice Amedeo nincs most ebben a helyzetben. Kezdetek óta balszerencsés ezen a versenyen. A sereghajtó mezőnyt vezette csak a 21. helyen egy korai probléma, visszafordulás és újrarajtolás miatt.



Tegnap óta Fokváros felé tart, nyugodtabb vizekre, hogy megpróbálja megjavítani valamelyik fedélzeti számítógépét, de úgy látszik ez nem sikerült neki, feladni kényszerült a versenyt. Nagyon sajnálom!



A versenyt továbbra is, a korábbi rekordtól ugyan már lassan több mint 6 napra, 2600 mérföldre lemaradva vezeti, de jelentősen megcsappant, már csak kevesebb mint 90 mérföldes előnnyel Charlie Dalin az Apivia kapitánya. Második Thomas Ruyant a “törött szárnyú” LinkedOut nevű hajójával. Harmadik, nagyon kis távolságból Yannick Bestaven navigálta Maître CoQ IV.



Az első három hajó ezzel mindössze 100 mérföldön belül vitorlázik. Ez döbbenetes szoros verseny! Kiváltképp úgy, hogy a többiek is mindössze csak 100 mérföldre vannak lemaradva, ráadásul igencsak közel egymáshoz.







Naponta akár többször is helyet cserélve egymással, éppen mikor kinek, hogy jön ki a “lépés”. Jelenleg negyedik helyen áll Louis Burton kormányozta Bureau Vallee 2, ötödiknek jött fel Jean Le Cam a foil nélküli Yes We Cam nevű hajójával, hatodik pozíciót fogta meg a parasportoló Damien Seguin ugyancsak foil nélküli Groupe Apicil kapitánya, és hetedik helyre szorult Benjamin Dutreux navigálta szintén foil nélkül Omia - Water Family. Négyük versenye is teljesen elképesztő, mivel mindössze 5 mérföldön belül hajóznak, azaz a jelenlegi pozíciójuk tényleg csak a pillanatnyi állapotot tükrözi! Elképesztő!



Nyolcadik helyen vitorlázik Boris Herrmann a Seaexplorer-rel, kilencedik pedig Isabelle Joschke navigálta MACSF. Mindössze 120 mérföldön belül viaskodik egymással 4-9. helyezett 6 versenyző is! Tizedik Giancarlo Pedote kormányozta Prysmian Group, és 11. Maxime Sorel a foil nélküli V and B – Mayenne nevű hajójával. Az első 11 versenyző nagyjából 1 napnyi, 500 mérföldes távolságon belül versenyez. Mi ez, ha nem izgalmas, szoros verseny?!

Tulajdonképpen még könnyűszerrel bármelyikükből lehet bajnok, de a dobogó sorrendje aztán végképp bizonytalan. Továbbá ne is feledkezzünk meg a mentésben résztvevők befutó utáni időkorrekciójáról sem! Ami jelen esetben jelentősen borítaná meg a most kialakult sorrendet. Úgy látszik, ezt az idei Vendée Globe versenyt igen nagy eséllyel végigizgulhatjuk, ha már a rekord egészen biztosan nem dől meg.



Armel Tripon navigálta L'Occitane közvetlen a Kerguelen-szigetek előtt jár már, 780 mérföld előnyre szert téve a 6 hajós középmezőnytől, a 14. helyen vitorlázva. Az élboly végétől azért jelentős, olyan 1100 mérföld még a lemaradásra. Azonban kétségtelenül “teper” rendesen, hogy utolérje őket, és már csak 580 mérföldre van az előtte haladó élbolyból leszakadt 12-13. helyen vitorlázó duó mögött. A 12. helyen Romain Attanasio a foil nélküli PURE - Best Wester kapitánya, és a 13. az újonc, a második legjobb hölgy versenyző Clarisse Cremer a szintén foil nélküli Banque Populaire X kormányánál. Ők már majd 380 mérföldből kénytelenek nézni az élmezőny távolodását.



Fabrice Amedeo kiállásával 7 versenyzősre apadó sereghajók, nagyjából 630 mérföldből követik a mezőny közepének végét. Az újrarajtoló Jérémie Beyou navigálta Charal utolérte a mezőnyt és meg is történt az első előzés.