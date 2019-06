Wild Joe, a magyar versenyjacht

A Wild Joe a világ egyik leggyorsabb 60 lábas vitorlása, melyet a világhírű Reichel/Pugh tervezőpáros elképzelései alapján az ausztrál Azzura Marine hajógyárban építettek 2002-ben, s mely mérföldkőként vonult be az offshore vitorlázás történetébe, mint az első dönthető keel-lel rendelkező versenyvitorlás.

Bob Oatley (Fotó: WBM)

Első tulajdonosa az ausztrál bormágnás Bob Oatley eredetileg egy gyors, családi kirándulásokra alkalmas hajónak szánta vitorlását, ám alig három héttel vízre bocsátását követően a Hamilton Island Race Week-en, az akkor még Wild Oats névre hallgató hajó olyan gyorsnak és versenyzésre, manőverezésre kiválóan alkalmasnak bizonyult, - mellyel tulajdonosa olyan nálánál jóval nagyobb méretű és teljesítményű hajókat utasított maga mögé a korrigált idő szerinti (handicap) versenyben, mint a sikert-sikerre halmozó Wild Thing vagy az Alfa Romeo – hogy már első regattáján trófeát szerzett. Azóta a hajó sikere töretlen, s ma is a világ egyik leggyorsabb hatvan lábas versenyhajójaként tartják számon, mely kiváló IRC számmal rendelkezik, így a korrigált idő szerinti versenyekben remek teljesítmény elérésére képes.

Tulajdonosváltást követően a hajó új nevet kapott, ekkor tett szert a Wild Joe névre, mivel Oatley ragaszkodott a hajónévhez, s újabb hajóit is a Wild Oats névre keresztelte el. A név és tulajdonosváltás azonban nem törte meg a hajó sikersorozatát, ma is ő tartja a Pittwater Coffs Harbour Race rekordját, ahol további négy IRC győzelmet is szerzett, kétszer győzött a Sydney Gold Coast IRC versenyen, kétszer a Hamilton Island Race Week-en, valamint a leggyorsabb vitorlásnak bizonyult a Sydney-Moolooabah regattán is. Elsősorban a tengeren túli versenyeken mutatta meg mire képes, s halmozott sikert sikerre mind inshore, offshore és hosszú óceáni túraversenyeken egyaránt.

Az offshore, azaz nyílt vízi futamokon a hajót 9-10 fős legénység képes vezetni, míg az inshore, azaz part közeli versenyeken, mint például a Rolex Capri Sailing Week, vagy a Maxi Yacht Rolex Cup akár 16 főre is szükség lehet, hogy minden feladatot képes legyen a csapat zökkenőmentesen ellátni.

A magyar csapatnak sikerült megszereznie a legendás hajót, s szeretne eljutni, s tisztességesen helyt állni vele az offshore versenyzés legnevesebb kupasorozatának, a Rolex Trophy-nak európai állomásain, megtéve ezzel az első lépést a professzionális nyílt tengeri versenyvitorlázás felé, hogy mintegy úttörőként megnyissa az utat a feltörekvő, sikeres hazai kishajós versenyzők számára egy eddig számukra ismeretlen ám vonzó, kihívásokkal teli, kemény versenyforma felé.

A Wild Joe 2018-ban jelentős átalakításon és felújításon esett át, az angol Dynamic Stabilty System, rövidebben DSS oldalszárnyakat tervezett a hajóba. Ezzel jelentősen javultak a menettulajdonságai, 16 csomós szélben 22 csomóval is tud már repülni a vitorlás.



Az újítással további fejlesztések merültek fel a vitorlázaton és az árbócon is, ezek a következő években várhatóak.

<

A HAJÓ PARAMÉTEREI

Hajó hossza: 18,50 méter

Szélessége: 4,01 méter

Merülése: 4,10 méter

Vízkiszorítása: 9.900 kg

Anyaga: Carbon Nomex

Vitorlázat: North Sails

Árboc hossza: 27,5 méter

Legénység: 10-16 fő

Tervező: Reichel/Pugh

Gyártó: Azzura Marine

Gyártás éve: 2002.



Aktuális információk és közvetítések a versenyekről:

https://www.facebook.com/WildJoeSailing/

Néhány kifejezés jobb megértéséhez ajánljuk egy korábbi cikkünket, amit ITT olvashatsz!

Fotók, videó: Gémesi Jóka- Opel Fifty-Fifty