Hazai győzelem született Tihanyban a Finn Masters Európa-bajnokságon. Az első két nap után a második helyen álló Lukáts Ákos harmadik napi versenyzésével az élre állt és miután a verseny utolsó napján nem volt futamokra alkalmas szél, megnyerte az Eb-t. Így az egy hete megnyert magyar bajnoki cím mellé begyűjtötte a Masters Európa-bajnokság első helyét is.

A harmadik napon ismét Balatonföldvár előtt versenyzett a mezőny, ezúttal azonban lényegesen kiegyensúlyozottabb körülmények között mentek a futamok. A 25-35 fokról fújó 6,5-10,5 csomós szelet a korábbi napokhoz képest „odaszegezték”, s bár a futamok között kellett valamelyest igazítani a pályán, nagyon stabil viszonyok között versenyeztek a masters finnesek – mindössze a hetedik futam utolsó cirkáló szakaszát kellett kissé rövidebbre szabni.

Lukáts egy 7. hellyel kezdte a napot, majd egy kieső (28. hely) következett, végül az utolsó futamban végig vezetve az utolsó pillanatokban szorult az ukrán Havrish mögé. Eközben a holland de Waal 2. és 1. helyeket futott, így a végjáték kiélezett lett, ám a holland az utolsó futamban a 12. helyen ért célba, így Lukáts elsőségét nem veszélyeztette.

A harmadik helyen az ukrán Taras Havrish végzett, aki megnyerte a verseny záró futamát, és elért egy 4. helyet is, de neki is becsúszott egy 10. helyezés, ami arra volt elég, hogy megtartsa a két nap után birtokolt bronzérmes pozíciót. A félidőben vezető cseh Zdenek Gebhart bíztatóan, 6. hellyel kezdte a harmadik versenynapot, ám a következő két futamban a 26. és a 28. helyen zárt, így lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyen fejezte be az Európa-bajnokságot. Az ötödik helyen az ugyancsak ukrán Vladimir Stasyuk, a hatodikon pedig a szintén holland Cees Scheurwater végzett. A bajnok Lukáts Ákost követő legjobb magyar versenyző a 10. helyen végzett Kántor Zsigmond lett, őt Berecz Botond követi a hazai finnesek sorában az összetett 11. helyén.

A végig könnyű, változatos irányú szelekben rendezett Európa-bajnokságon a tervezett 10 futamból hetet sikerült megrendeznie a Beliczay Márton versenyrendező által vezetett csapatnak. A nyitónapon a tervezett 3 futamból kettőt sikerült lebonyolítani a keleti medencében, majd a bajnokság második napján a rendező a Balatonföldvár előtti vízterületre irányította a mezőnyt, az épülő északkeleti szél ugyanis ott lényegesen jobb kondíciókat mutatott. Ezen a versenynapon ismét két futamot teljesített a mezőny, majd a harmadik napon ugyanezen a vízterületen 3 futamot mentek, míg az utolsó napra nem maradt futam.

A részletes eredményeket itt lehet megnézni.

Forrás: Hunsail.hu/Molnár Csaba

Fotók: Hunsail.hu/Szűcs Ábel