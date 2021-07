Koronavírus-fertőzöttel kerülhetett kapcsolatba, ezért elkülönítették a csapattól Vadnai Jonatánt, aki testvére, a Laser Standardban induló Vadnai Benjámin segítőjeként utazott ki a tokiói olimpiára - közölte a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára szerdán az MTI-vel.

Holczhauser András elmondta: Vadnai Jonatán utazása során kerülhetett kapcsolatba egy koronavírus-fertőzöttel, ezért elkülönítették a csapattól, külön szobába költöztették, és a kikötőbe is elkülönítve szállítják.

A főtitkár szerint Vadnai Jonatán be van oltva koronavírus ellen, valamint a kedden elvégzett PCR-tesztje is negatív lett.

Az MVSZ tájékoztatása alapján Vadnai Jonatán tíznapos, speciális karanténba került, arra kérték, a szállását ne hagyja el, de az edzéseket látogathatja, annak helyszínét viszont csak privát transzferrel közelítheti meg.



"Rendkívül furcsa a helyzet, mert semmilyen konkrétumot nem tudnak megosztani velünk az ügyben - mondta Kelemen Tamás, a magyar vitorlázók csapatvezetője. - Jonatán minden tesztje negatív, és abból a csapatból, akivel ideutazott a helyszínre, rajta kívül senkit sem tettek karanténba. Ez már önmagában is érthetetlen, de a legrosszabb az az egészben, hogy nem adnak sem tájékoztatást, sem információt."

Hozzátette, Vadnai Jonatánnak egyedül kell étkeznie, de a konditerembe leengedik.



"Sajnos egy edzésen nem is tudott részt venni, mert nem tudták megoldani számára a privát transzfert. Én pedig hiába ajánlottam, hogy elviszem az edzésre, az szabálytalan lett volna a protokoll miatt. Sajnos, egyelőre nem mondhatjuk, hogy uralják a helyzetet a helyiek, de próbálunk rugalmasan és türelmesen reagálni a dolgokra" - fogalmazott Kelemen Tamás.



Az MVSZ szerint a helyzet nem befolyásolja Vadnai Benjamin felkészülését, aki a nemzetközi csapattal edz és a másik két versenyző, Érdi Mária (Laser Radial) és Berecz Zsombor (Finndingi) is a tervek szerint tevékenykedik.



Csütörtökön kezdődnek a felmérések, az első versenynapokra pedig nagyon erős szelet jósolnak a helyi meteorológusok.

Vadnai Benjamin második olimpiáján vesz részt, miután megnyerte a válogatót a szintén többszörös korosztályos világ- és Európa-bajnoki érmes testvérével szemben. A Laser Standard osztály versenyei vasárnap kezdődnek.

Borítókép: Facebook.com/ Vadnai Jonatán