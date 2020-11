A kínai Li Csüan-haj lett a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (WS) új elnöke.

A posztra négyen kandidáltak, az első körben az eddigi elnök, a dán Kim Anderson kapta a legtöbb voksot (53), őt követte Li (39), valamint a spanyol Gerardo Seeliger (21) és az uruguayi Scott Perry (15). Utóbbi kettő így kiesett. A második fordulóban viszont a kínai sportdiplomata 68 szavazatot kapott, míg Anderson csak 60-at - számolt be a virtuálisan megtartott közgyűlésről a főleg olimpiai sportágakra szakosodott insidethegames.biz oldal.

World Sailing can confirm the result of the 2020 Presidential Elections.Quanhai Li (CHN) has been elected as the new World Sailing President. pic.twitter.com/A3tC6G6Niw