Ahogy arról korábban beszámoltunk az Euroleasing - Prospex Team ötödik helyen ért célba az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon. A fiatal legénységgel bíró csapattal az idei eredményükről és jövőbeli terveikről beszélgettünk.



A csapat mindössze másodszor vett részt a legendás balatoni tőkerülőn, de már most tényezőként kell velük számolni. Debütáló évükben, 2020-ban rögtön felértek a dobogó harmadik fokára, egy évvel később pedig megnyerték az Ezüst Szalagot, a Kékszalagon pedig végig az élbolyban versenyezve végül az ötödik helyezést szerezték meg.



A Seiko Bajnokok Vacsoráján a csapat tagjai összegezték a versenyt és további terveikről is beszámoltak. Abban mindannyian egyetértettek, hogy az idei Kékszalag nagyon megterhelő volt a mezőny számára, a sokszor kiszámíthatatlan széljárás pedig őket is alaposan megtréfálta.











„Szeszélyes volt a Balaton. Egy front utáni Balatont kaptunk, ami már a rajt után tartogatott meglepetéseket. A keleti medence többi részén nem volt nagy akció, a tihanyi cső után viszont gyakorlatilag kettévágták a tavat. A déli részén egy elfogyó déli szél volt, míg az északi parton egy erős északi szél” - mesélte Kaiser Kristóf, a csapat kormányosa a körülményekről.



A különleges viszonyok miatt a verseny állása szinte percről-percre változott. A Prospex Team végig az élbolyban hajózott és nagy csatában volt a dobogós helyekért, de végül az ötödik helyen végzett. A legénység egy kicsit csalódott volt amiatt, hogy lecsúsztak, de kiemelték, egy pillanatig sem csüggedtek és végig egymásért küzdöttek.









„Kicsit szomorúak voltunk, de a hangulat töretlen volt a befutó környékén, akkor is, amikor már tudtuk, hogy nem sikerül beérni a dobogóra. A csapatban végig ott volt a tűz” – mesélte Munka Márton.



Kaiser Kristóf elmondta, hogy idén tudatosan nem változtattak technikailag a hajón, és a csapat összekovácsolásába fektették az erőt. Kiemelte, úgy érzi a csapat végig csapat tudott maradni, így szép reményekkel várhatják a következő szezont.



„Ha a csapat kibírta ezt az erőpróbát, azokat a lelki mélységeket és magasságokat, amit ez a verseny tartogatott, akkor golyóállóak vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy jövőre nagyot fogunk durrantani.”

A csapat támogatója, Lichtenberger Attila hozzátette, nem csalódott az 5. helyezés miatt, mert úgy érzi a fiúk elvégezték a munkát és egész évben dolgoztak azon, hogy a verseny jól sikerüljön.

„Örül az ember, ha a dobogóra fel tud lépni, de azt gondolom, hogy a sikeresség nem mindig a helyezésben mérhető” – emelte ki.

Birítókép: Facebook.com/Euroleasing-Prospex Team/Kerekes Zsombor