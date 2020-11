2020. november 5-én éjfélig lehetett szavazni az Év Vitorlázója díj jelöltjeire, és szerencsére nagyon sokan adták le voksaikat. A tagszervezetek ajánlásai alapján, az idei esztendőben a nőknél Érdi Mária, valamint Fehér Boróka volt a két jelölt, míg a férfiaknál Berecz Zsombornak, Németh Domonkosnak, Siklósi Mórnak és Vadnai Jonatánnak volt esélye elnyerni a kitüntető címet.

A szavazatok összesítése alapján, 2020-ban a hölgyeknél Érdi Mária, a férfiaknál pedig Berecz Zsombor lett az Év Vitorlázója.

„Versenyzői pályafutásom legnehezebb éve volt az idei. Olyan nehézségekkel kellett szembe nézzek – természetesen az ellenfelekkel együtt – amelyekre nem nagyon számítottam. Igyekeztem azon a kevés versenyen jól teljesíteni, ahol el tudtam indulni. Az Év Vitorlázója Díj nagyon megtisztelő, immár sorozatban sokadszor vehetem át ezt az elismerést, de ezt nem lehet megunni. Mindenkinek köszönöm, aki segített az idei szezonban is.” – mondta Érdi Mária miután megtudta, hogy az idei esztendőben is ő végzett az első helyen a hölgyeknél.



Fotó: Hunsail.hu

Berecz Zsombor is boldogan és nagyon elegánsan reagált az újabb elismerés hírére. „Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét én lettem az Év vitorlázója a férfiaknál. Először is köszönöm azoknak, akik ajánlásaikkal, valamint szavazataikkal hozzájárultak ehhez. Azt gondolom, hogy ha nem sikerült volna megnyernem az Európa-bajnokságot, akkor ezt a címet most Vadnai Jonatán érdemelné meg, mert olyan eredményt ért el a Laser Európa-bajnokságon, amire mindannyian nagyon büszkék vagyunk. Bár nagyon régen volt már, amikor az első ilyen címemet nyertem, de ez mindig nagyon felemelő érzés, bearanyozza az év végét. Gratulálok valamennyi jelöltnek.” – nyilatkozta Berecz Zsombor.

Érdi Mária az olimpiai kvóta megszerzése óta nagyon keményen készül az ötkarikás játékokra. Idén dobogóra állt az egyik legrangosabb nemzetközi versenyen, a Kieler Wochén, ahol a világbajnok és az olimpiai bajnok mögött végzett harmadikként a magyar versenyző.

Berecz Zsombor, a 2018-ban megszerzett világbajnoki címe és olimpiai kvótája után, az idei esztendőben Európa legjobbja is lett, miután megnyerte a Gdyniában megrendezett Európa-bajnokságot, Finndingi osztályban.



Fotó: hunsail.hu

Érdi Mária nyolcadszor, Berecz Zsombor pedig tizedszer nyerte el az Év Vitorlázója címet. Sajnos - a koronavírus járvány miatt - a díjátadó ünnepség megrendezésére az idei esztendőben nincs lehetőség, de az MVSZ mindent megtesz azért, hogy a jövő évben méltó körülmények között adhassa át a díjakat a nyerteseknek. A hazai vitorlássport valamennyi tagja és a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége szívből gratulál a jelölteknek és a győzteseknek, valamint eredményes felkészülést kíván az olimpikonoknak a Tokiói ötkarikás játékokra.

Forrás: hunsail.hu

Borítókép: hunsail.hu