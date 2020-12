Szentandrási-Szabó Attila írását változtatások nélkül közöljük.

A mai nap a sikeres mentésről szólt leginkább. Jean Le Cam a Yes We Cam nevű hajójával az éjjel szerencsésen kimentette Kevin Escoffier-t, a PRB-ről.



Illetve az elsüllyedt PRB-ről, mert azt hihetetlen lélekjelenléttel Kevin Escoffier-nek sürgősen el kellett hagynia, csak az utolsó segélykérő üzenetét tudta elküldeni és leadni a vészjelzést. A sikeres és gyors mentésért gratulálunk Jean Le Cam-nek! Tényleg minden elismerést megérdemel! Szép volt “János király”! Valóban király vagy! Hős vagy!



Ahogy aztán jöttek az információk úgy vált egyértelművé, hogy elképesztően veszélyes és hihetetlen sebességgel lezajlódó katasztrófális esemény történt, mely komoly higgadtságot, lélekjelenlétet, maximális összpontosítást, hősiességet, és hatalmas rutint igényelt.

Sport365.hu - Kettétört és elsüllyedt a hajója, mentőtutajba kellett szállnia

Tegnap annyi információnk volt, hogy Jean Le Cam megtalálta ugyan Kevin Escoffier-t, de kedvezőtlen időjárási körülmények és a közben beállt sötétség miatt elveszítette vele a vizuális és rádiókapcsolatot.



Ezért küldtek a rendezők további 3 versenyzőt; először Yannick Bestaven-t a Maître CoQ IV.-en és Boris Herrmann-t a Seaexplorer-rel, majd még Sébastien Simon-t az Arkea Paprec-cel a helyszínre.



Aztán a történet szerencsés fordulatot vett, mert “János király” újra megtalálta Kevin Escoffier-t és sikeresen fel is vette hajójára.



Amikor pedig Kevin Escoffier képes volt már elmesélni, és megtudtuk tőle, hogy mi történt a PRB nevű hajójával, akkor egy elképesztő történet bontakozott ki. Hajója egyszerűen csak kettétört egy hatalmas reccsenés után. Az árboc (és foil) vonalában az alsó héj keresztben széttört és az orr rész függőlegesen felcsuklott.



A hajó másodpercek alatt megtelt vízzel, majd elsüllyedt. Ezek után hihetetlen szerencsének mondható, hogy Kevin Escoffier egyáltalán megmenekült és percek alatt el tudta hagyni hajóját, úgy hogy a mentőtutajt még kiengedte, és a védőruháját még fel tudta venni, miközben az utolsó üzenetet és a vészjelzést még leadta.



Ahogy tegnap írtam, nem tudhatjuk még most sem pontosan mi okozhatta ezt a katasztrofális haváriát, de Kevin Escoffier elmondásából azért számomra kirajzolódni látszik egy kép, hogy a verseny elején, a foil uszonyok szekrényénél bekövetkezett vízbetörési hiba és a mostani tényleges hajótörés között ok okozati az összefüggés.



Feltételezhetően, akkor már strukturálisan meggyengülhetett a hajószerkezet, ami a vizet beeresztette. Az akkori hiba csak a felszíni látszata volt a komoly szerkezeti problémának, melyet ugyan tömítő ragasztóval a kapitány látszólag eltüntethetett, de valójában már akkor elindult a hajó delaminálódási folyamata.



A tengervíz a laminált szendvicsszerkezetbe juthatott, ahol abban, annak szilárdságát tovább gyengíthette, ami a végső szerkezeti töréshez vezethetett.



Mindezek tükrében egyszerűen csodával határos Kevin Escoffier megmenekülése, mely oroszlánrészben Jean Le Cam-nek köszönhető, de minden további résztvevőnek hála a segítségért.



Az élmezőny első két helyén álló versenyzőjének küzdelmét Kevin Escoffier és a PRB haváriája nem befolyásolta, azonban a többiek versenyébe már többé-kevésbé beleszólt, de nagyjából rendeződtek a sorok. Jean Le Cam kormányozta Yes We Cam kivételével óriási időveszteséget egyetlen másik versenyző sem szenvedett el.



Azonban “János király” nagyjából fél nap, azaz olyan 200 mérföld hátrányba került a mentés következtében eddig. Nyilván majd Kevin Escoffier biztonságos átadásakor még további hátrányba fog kerülni. Az élen továbbra is Charlie Dalin az Apivia kapitánya jelentősebb 200 mérföldet meghaladó előnnyel ugyan, de négy évvel ezelőtti rekordertől már egyre jobban lemaradva.





Mivel akkor már közel 5 nappal előrébb, a Kerguelen-szigeteknél járt Armel Le Cléac’h tengerész. Második a “törött szárnyú” versenyző, Thomas Ruyant a LinkedOut nevű hajójával. Harmadik Louis Burton navigálta Bureau Vallee 2, aki délről, rövidebb úton, kedvezőbb széllel, jelenleg is gyorsabban és jobb pozícióból támad sikeresen, hisz negyedszáz mérföld lemaradása sincs már a másodiktól.



Utánuk viszont óriási tumultus alakult ki, részben a mentés, részben az amúgy is zsúfolt mezőny miatt. Negyedik Sébastien Simon kormányozta Arkea Paprec, ötödik helyre jött fel az “egykezes” Damien Seguin a Groupe Apicil kományosa.



Hatodik helyre javult Boris Herrmann a Seaexplorer kapitánya, hetedik a hős Jean Le Cam navigálta Yes We Cam. Nyolcadik helyre csúszott vissza Yannick Bestaven a Maître CoQ IV. kormányánál. Kilencedikre javult Giancarlo Pedote a Prysmian-nap, tizedik pedig Benjamin Dutreux az Omia - Water Family nevű hajójával. A hölgyek a 11. és 12. helyen küzdenek Sam Davies kormányozta Initiatives - Coeur előnyével, majd Isabelle Joschket a MACSF nevű hajójával.



Az élmezőnyt követi két csoportban leszakadt és egymástól is távol lévő két-két hajó, a 15-16. és 17-18. pozícióban. A középmezőny részévé válhatnak, mert egyre jobban rájuk jön a sereghajtóktól elszakadni látszó 5 hajós csoport már az élükön 19. helyre feljött Armel Tripon a L'Occitane kapitányával.



A sereghajtók is elkezdték a Dél-Amerikától való eltávolodást, a kelet felé húzást a teljes mezőnyt záró 31. helyen vitorlázó Jérémie Beyou-val, a Charal kormányánál.

FRISSÍTÉS: Újabb hajó sérült meg a versenyen.

Forrás: Szentandrási-Szabó Attila