A Magyar Vitorlás Szövetség írását változtatás nélkül közöljük.

Hatalmasat ment Héder Benedek Barna (Spartacus VE) a spanyolországi Torreviejában, a 14. Trofeo Euromarina nemzetközi Optimist versenyen. A 14 magyar induló közül még Bite Pál Előd (Kereked VE) került be az arany csoportba, 17. lett.

A két legjobb eredményt elért magyar fiúnak jól jött a január 30-i utolsó nap: mindketten jelentősen javítani tudtak előző napi, azaz a hat válogatófutam és a három döntő futam utáni eredményükön.



A vasárnapi zárónapon tehát már csak egyetlen futamot tudtak megrendezni, így 10 futam alapján hirdettek végeredményt. Héder Bendzsi már a válogatófutamokban is nagyot villantott, sorozatban hozta az ötön belüli helyeket, sokáig második helyen állt a thaiföldi csodagyerek, a későbbi győztes Weka Bhanubandh mögött.



Következett egy viszonylag rosszabb futameredmény, aztán a döntő futamok egyikében egy feketezászlós kizárás… de az igazi nagy versenyzői erény, ha valaki még innen is meg tud újulni, fel tud állni. Nos, Héder Benedek utolsó napi negyedik helye erre volt jó példa, megérdemelt a fantasztikus ötödik hely, ami ebben a mamut-mezőnyben kiemelkedő siker. Bite Pál Előd szépen vitorlázott, második és negyedik is volt egy-egy válogatófutamban, végül ő is az utolsó futamban javított, és jött fel az összetett 17. helyre.

Sok magyar optimistest legfőképp tanulási céllal küldtek ki a klubok, hiszen azt, hogy hogyan kell rajtolni egy négyszáz hajós mezőnyben, ahol ha egy méterrel lemaradsz, már szinte levegőt sem kapsz a rajtvonalon, vagy hogyan lehet okosan megoldani egy tömeges bójakerülést – nos, ezeket a hazai mezőnyben nem lehet megtanulni. Dicséretes, hogy a füredi BYC, a Balatoni Yacht Club, a Spartacus, az FVE a legfiatalabbak közül is küldött versenyzőket erre a nagyszabású téli regattára – az itt szerzett tapasztalatok a főidényban fognak igazán kamatozni.

A versenyt egyébként meglehetősen trükkös szélben rendezték a spanyolok, első nap a 8-12 csomó körüli szél 340 fokról fordult el 40 fokos irányig, a második nap volt egy hasonló forgás, de visszafelé, 50 fokról 340-ig, és csak 7-8 csomó körüli volt a szél sebessége, szombatra tovább gyengült a légáramlás, és valószínűleg a zárónapon sem fújt jobban, hiszen a tervezett három futamból csak egyet sikerült megrendezni.

Borítókép: Pep Portas-RCNT

Forrás:hunsail.hu