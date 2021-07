A magyar vitorlázó, Berecz ZSombor a finndingi hajóosztályban nyolc futam után továbbra is a harmadik helyen áll a koronavírus-járvány miatt 2020-ról idénre halasztott tokiói olimpián.

A futam után az M4 Sportnak így értékelte a versenyt.

“Nagyon jól vitorláztam, az első futamban mindenki kicserélődött körülöttem, én nem rizikóztam, a másodikban pedig szokásomhoz híven egy kicsit hátulról kezdtem, onnan zárkóztam fel. Talán kétszer, háromszor volt olyan az életem során, hogy a befutó előtti szakaszban elszürkült volna a világ, most is ez történt. Emberfeletti élmény, amikor annyira kihajtod magad, hogy nem tudod, hol vagy. Kellett 10 másodperc, hogy újra összeszedjem magamat, hogy merre van a befutó. Látszott a trackeren is, hogy elindultam lefele. Azt se tudtam hol vagyok, kicsit felnéztem, láttam, hol a befutó és gyorsan visszajöttem. Hál’ Istennek nem buktam helyet, de azt hittem, hogy meghalok. Azt tehát nem mondhatom, hogy nem hajtottam ki magam. Megerősítettem a pozíciómat az élmezőnyben, holnap hasonló jó eredmény kell, és akkor, ahogy korábban is mondtam, az utolsó futamban fog majd eldőlni a verseny. Minden pontnak lesz jelentősége a medálrészben, erősíteni kell holnap ezt a pozíciót, vagy kicsit zárkózni az élmezőnyhöz"

A magyar vitorlázóra az éremfutam előtt még két verseny áll, ahová az első 10 kvalifikál.

Borítókép: Facebook.com/ Berecz Zsombor