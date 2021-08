Ahogy arról korábban beszámoltunk, Berecz Zsombor ezüstérmet szerzett a tokiói olimpián. Magyar részről ezzel 41 év után sikerült újra az éremszerzés az ötkarikás játékokon. 1980-ban a Detre Zsolt-Detre Szabolcs kettős nyert bronzot, a repülő hollandi hajóosztályban. Berecz sikerét külön fénybe helyezi az is, hogy az általa képviselt hajóosztály, a finndingi most utoljára szerepelt az olimpia programjában. Az elképesztő sikert talán nem csak nekünk, szurkolóknak, hanem magának a hősnek, Berecz Zsombornak is sokáiág kell majd emésztgetni. Szavak helyett most azonban beszéljenek a képek! A képek, amelyek megmutatják, milyen emberfeletti munka áll a siker mögött, és amelyek arról is tanúbizonyságot adnak, amit a magyar vitorlázó mondott az érem megszerzése után, ez az ezüst sokkal nagyobb boldogság számára, számunkra, mint Gilles Scott számára az arany.

Képek: MTI/Czeglédi Zsolt