Az Ujhelyi-Gáspár Miklós, Németh Botond, Szépfy Zsombor trió második lett a Garda-tavon megrendezett 18 lábas szkiff Európa-bajnokságon.

Rövid beszámoló a kormányostól, „Tyutyutól”:

Eljött az EB 1. napja.

Arco beach, Garda. Nyolcan vagyunk, az angolok nem tudtak jönni, a tengerentúliak sem. .. Tegnap jöttünk, a tervezett edzést elmosta egy zivatar és egy vihar.

Ma is fura volt az idő, sütött a nap, de nagyon későn jött meg a déli. Zavarba is estünk, vártuk a szelet kisriggel felszerelve, majd elkezdtünk átszerelni a nagy riggre, de időközben megjött a várva várt déli jó nagy svunggal. Na ez megzavarta a rendszert és visszaszereltünk a kicsire. A rajtot természetesen lekéstük. Következő futamot elindították, felértünk elsőnek, majd a második körre megállt a szél és lelőtték a futamot. A jó hír, hogy a kis riggünk nem csak szép, de gyors is! A kiesőt ma legyártottuk, holnaptól nincs mód hibázni!!

Második nap az EB-n. Szuper napunk volt, négy futam, hibátlan kis rigges szélben. Első futamot behúztuk, nem volt egyszerű, az uccsó hátszélben kellett extráznunk a győzelemért. A második futam kapaszkodós volt, harmadiknak sikerült felenni magunkat. A harmadik és negyedik futam hasonló volt, a Herceggel (Heinrich von Bayern bajor királyi herceg a szerk.) küzdöttünk, de nagyon nagyban vannak, nem találtunk rajtuk fogást, két másodikat húztunk be.

Ezzel most pontegyenlőséggel a második helyen tanyázunk.

Harmadik nap az Eb-n.

Vegyes érzéssel zártuk a napot, zajlottak ma is az események. Szuper idő volt, eddig a legszelesebb, igazi ugratós nap. Az első futamot nagy előnnyel nyertük, a másodikban óriási csatában voltunk a Herceggel, az utolsó hátszélben elmentek sajnos, így másodikak lettünk. A harmadik futam rajtja előtt a helyezkedésben sikerült egy olyat borulnunk, hogy lement teknősbe a hajó. Az a futam bukó lett, most fáj nagyon az első napi fiaskó. De sebaj, holnap lesz még egy nap, rajt reggel 8-kor, kell a futam nekünk, két kiesővel még bármi lehet!!!

Ezüstéremmel zártuk az EB-t!!!

Az utolsó, negyedik nap korán indult, 8-as rajt volt a terv. A várva várt északi később érkezett meg és nem tartott sokáig, így hiába mentünk ki f9-kor, de szerencsénkre a déli hamar jött. Mindenki nagy riggel volt, mi is, felhős volt az idő, várható volt, hogy nem lesz olyan erős, mint a korábbi napokon. Az első futamban még nem fújt nagyon, plusz a rajt után kiszorultunk a rossz oldalra, így kapaszkodós futam lett, a negyedik helyre sikerült feljönnünk a végére.

A következő két futamra befrissült a szél, begyújtottuk a rakétákat, a másodikat simán nyertük, a harmadik futamban pedig egy csomós spifalnak köszönhetően lettünk másodikak. Összesítésben a bajor herceg és csapata nyert, nagyon meggyőzően vitorláztak, baromi sok energiát tettek bele, itt is gratulálunk nekik. Mi az ezüsttel vigasztalódunk, harmadikak a dánok lettek. Szuper napok voltak, baromi jó volt, a következő epizód a Dán GP lesz augusztus végén.

Forrás: hunsail.hu

Borítókép/Fotók: hunsail.hu