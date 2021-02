Egy-egy verseny győztesei szinte mindig halhatatlanná válnak, hiszen hősként ünnepeljük őket és még sok évtized távlatából is emlékszünk rájuk. Akad azonban olyan is, amikor nem számít a helyezés, és a teljesítés maga sokkal nagyobb értékké válik. Vannak történetek amikor nemcsak a leggyorsabbak válnak hőssé, hanem azok is akik erőn felül, a lehetetlent megvalósítva szabják át a célszalagot. Damien Seguin sztorija pont ilyen.

A Vendée Globe a világ egyik legkeményebb vitrolásversenye. A szóló földkerülő összecsapás még a legrutinosabb kormányosokat is kihívások elé állítja. A tengerek Everestje mindenkitől maximális koncentrációt kíván.

A versenyzők közel 80 napon keresztül, napi 24 órában harcolnak a természet adta kihívásokkal, miközben 40-50 km/h-s sebességgel szelik át a hullámokat. A taktikán túl jelentős szerepet kapnak az atletikus képességek is.



Damien már a Pekingi paralimpián is bizonyította elszántságát.

Fotó: Chien-min Chung/Getty Images



Az erős és ügyes kar szinte elengedhetetlen egy ilyen erőpróbán. Damien Seguin ennek ismeretében döntött úgy, hogy megpróbálja a lehetetlent, és egy kézfejjel, parasportolóként vág neki az útnak.

A francia versenyzőnek egy születési rendellenség miatt a bal kézfején sem a csuklója sem a kézfeje nem fejlődött ki. A 41 éves sportolónak így szinte egy kézzel vágott neki az emberfeletti küzdelemnek. Elindult az álmai felé, nem is akárhogy, hiszen a 6. napon már az élmezőnyben haladt hajójával.

Damien Seguin:

- kétszeres paralimpiai győztes (2004, 2016)

- parlaimpiai ezüstérmes (2004)

- ötszörös világbajnok (2005, 2007, 2012, 2015, 2019)

- Tour de France á la Voile győztes (2017)

- a világ első parasportolója aki teljesítette a Vendée Globe-ot



A kapitány már a kezdetben bizonyította elszántságát, a 17. napon azonban az esetleg még kételkedők is meggyőződhettek arról, Damien nem ismer lehetetlent.

A Groupe Apicil ezen a napon apró javításra szorult, a francia pedig megsérült a szerelés közben. Nem adta fel! Távsegítséget kért, és az orvosi utasításokat követve ellátta magát, majd folytatta a száguldást.



December 2-án már a 4. helyen hajózott. Bár a pozíciója folyamatosan változott az élbolynak végig aktív szereplője maradt. December 20-án a 7. helyen állt ekkor azonban újabb csapás érte. Egy előre nem látható éjszakai széllökés miatt megsérült a hajójának egyik legfontosabb orrvitorlája, amire a gyengébb szeles szakaszokon igencsak szüksége lett volna. Az üzenetei alapján egy pillanatra átvillant a fején, hogy itt az álom vége. De nem! Az nem lehet, hogy feladja azt, amiért ekkor már 42 napja küzdött.

Be akarta bizonyítani, hogy nincs lehetetlen. Példát akart mutatni a sérült társainak, és az épeknek is. És hogy mit tett, amikor az antennája is megsérült?



Míg a többiek mikulássapkás, égőssoros és koccintós képekkel bejelentkezve ünnepelték a karácsonyt, Damien vett egy nagy levegőt, és fél kézzel elindult. 28 méterre mászott fel az árbocón, hogy megszerelje a hibás antennát, majd visszamászott és folytatta útját.

Mi több, 5 nap múlva már a 3. helyen vitorlázott, amivel egyre közelebb került ahhoz az álmához, hogy a Horn-fokig bekerüljün a legjobb 5 versenyző közé. A következő napokban ez a cél hajtotta, és ha már kitűzte maga elé, meg is valósította, január 4-én negyedikként lépte át ezt a vonalat.



Ez akkora lökést adott neki, hogy a hátralévő 20 napban is megmaradt az élbolyban. Végül a két és fél hónapos emberfeletti küzdelem meghozta gyümölcsét.

Damien Seguin 80 nap 21 óra 58 perc és 20 másodperc után átszakította a képzeletbeli célszalagot, ráadásul még egy hatalmas poént is tartogatott a végére: kalózjelmezben, kampós kézzel locsolta szét a ünnepléshez szánt pezsgőt a fedélzeten.





Bár Damien hatodikként ért célba, a Jean Le Camnek járó jóváírás után hetedik helyen zárta a versenyt. 33 hajóból ez még épként is hatalmas érdem lenne, pláne ha hozzátesszük, hogy a francia hidrofoil nélküli hajóval teljesítette a távot, amit az előtte végzők közül egyedül a Yes We Cam! kapitánya mondhat el magáról.

Damien mindössze 18 órával maradt el a végső győztestől a világ egyik legnehezebb versenyén, de ennél jóval többet adott.

Bizonyítékot arra, hogy nincs lehetetlen. Hitet ahhoz, hogy a nehéz helyzetekből is fel tudjunk állni. Nem utolsóként pedig reményt egy elfogadóbb jövőre, ahol a sérültek és az épek egymást segítve haladnak a cél felé. Mert csak így lehet, hittel, kitartással és kellő humorral!



Borítókép:Facebook.com/ Damien Seguin - Voile/ Olivier Blanchet | Bernard Le Bars | Vincent Curutchet | #VG2020