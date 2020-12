A Vendée Globe versenyzői tovább küzdenek az elemekkel. Bár a mezőny egy része jól halad, az idei versenyen már hárman feladni kényszerültek. A legriasztóbb eset a tegnapi versenynapon történt, Kevin Escoffier hajója ugyanis annyira megsérült, hogy a sportolónak azonnal el kellett hagynia azt, és mentőtutajba kellett szállnia. A földkerülő 19. versenynapjáról Szentandrási-Szabó Attila beszámolóját közöljük, változtatások nélkül.

Vendée Globe 2020 helyzetjelentés (22. nap 2020. november 30.)



Talán az egyik legszörnyűbb nap az idei Vendée Globe-on, legalábbis eddig mindenképpen, és nagyon remélem, hogy nem is lesz, nem hogy rosszabb, de még hasonló sem a továbbiakban. Pedig reggel még minden jól indult, sőt még koradélután is úgy tűnt, hogy a létező legeseménytelenebb nap lesz a mai, az eddigi napok után. Délután aztán kaptuk a döbbenetes hírt, hogy Kevin Escoffier PRB nevű hajójába víz tört be, süllyed. A kapitány vészjelzést adott le, majd elhagyta a hajót és a mentőtutajba szállt.



A rendezők a legközelebbi versenyzőt, Jean Le Cam-et a helyszínre irányítottak a Yes We Cam-mel, a PRB utolsó ismert pozícióját megadva neki. Hamarosan jött a jó hír, hogy “János király” megtalálta, beindítja a motorját, hogy a mentési manőverbe kezdjen és fel tudja venni. A sors furcsa fintora, hogy a 2008-as Vendée Globe-on az akkori PRB nevű hajót irányító Vincent Riou mentette ki éppen Jean Le Cam-et, amiért egyébként utána megkapta a Francia Köztársaság Becsületrendjét és noha célba sem ért végül, műszaki hiba miatt - mely eredete visszavezethető a mentésre - odaítélték neki a megosztott harmadik helyezést. Ha valaki, hát éppen “János király” tudja, hogy mennyire fontos ilyenkor a gyors segítség. Most pedig Jean Le Cam indult elsőként menteni a PRB-ről Kevin Escoffier kapitányt. Azonban a motor beindításával hirtelen problémák adódtak, és közben elveszítette a kapcsolatot Kevin Escoffier-rel. A versenyrendezőség ezért, még további 3 hajót küldtek a mentésre. Először Yannick Bestaven-t a Maître CoQ IV.-en és Boris Herrmann-t a Seaexplorer-rel. Majd még Sébastien Simon-t az Arkea Paprec-cel.



Mikor a sajnálatos eset történt, akkor éppen 35 csomós széllökések sem voltak ritkák, 4 és fél, 5 méteres hullámokkal. A mentést tovább nehezíti, hogy a körülmények sem “teljesen ideálisak”, csak nagyon keveset javultak, azonban még mindig erős 20 csomó feletti széllökések vannak, olyan 4 méteres hullámokkal, miközben esik és már besötétedett. Sajnos elveszítették vele a vizuális, és a rádiókapcsolatot a sötét és a magas hullámok miatt. Remélem hamarosan örömhírként olvashatjuk, vagy legkésőbb holnap reggel tudomásunkra jut, hogy a mentés sikerült, Kevin Escoffier biztonságban van egy másik hajón.



A PRB egyébként nem egy új hajó, sőt már majdnem öregnek számít 2010-es építésével. Ehhez képest igen jó helyen állt vele Kevin Escoffier, igaz azóta többször átépítették, modernizálták. Még hydrofoil uszonyokat is kapott az előző 2016-os Vendée Globe óta, mert akkor még ezek nélkül indult. Azonban most komoly kérdésként merül fel, hogy megfelelő volt-e ez az átalakítás, nem csak a mostani eset tükrében. Hanem mint ismeretes, nem volt teljesen előjel nélküli a probléma a hajóval. A rajt után ugyanis három nappal az első frontszélben már víz tört be a PRB kajütjébe. A foil-nál szivárgott be a víz. Akkor mintha kézben tudta volna tartani a problémát Kevin Escoffier, és később kijavította. Nem tudjuk még, hogy a mostani végzetes hiba összefüggésben van-e ezzel a korábbi esettel, de úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel igen. Valahogy biztosan!



Az élen még mindig, de kicsivel kisebb előnnyel Charlie Dalin az Apivia kapitánya, akinek már 4 és fél nap az időarányos hátránya az előző bajnokhoz képest, amihez még egy napot hozzá kell majd adni, a jéghatár “felhúzásával” hosszabbra nyúlt pálya miatt. Második a “félszárnyú” LinkedOut nevű hajójával Thomas Ruyant tengerész. A verseny további állását a mentés jelentősen befolyásolja, azonban a résztvevőknek majd a végelszámolásnál pontosan jóváírják a mentésre fordított időt. Igaz, ez sovány vigasz, mert akkor már nem ugyanabban az időjárási körülményben haladhatnak. Azonban kérdés sem merülhet fel, hogy ilyenkor mi a fontos! Bármelyikükkel, bármikor előfordulhat ilyen, és megnyugtató azt tudniuk, hogy az óceán közepén is számíthatnak egymásra, a versenytársakra, miközben azért komoly ellenfelek. Harmadiknak jött fel Louis Burton a Bureau Vallee 2-vel, negyedikre erősödött a mentésben résztvevő (így hamarosan biztosan visszaeső) Sébastien Simon navigálta Arkea Paprec, és ötödik Yannick Bestaven a Maître CoQ IV. kapitánya, aki szintén a mentőcsapat része. A rendszer hatodiknak hozza még a szerencsétlenül járt Kevin Escoffier-t a PRB fedélzetén. Hetedikre esett vissza az első számú “mentőhajóval” Jean Le Cam a Yes We Cam kormányánál. Nyolcadik a mentésre irányított Boris Herrmann a Seaexplorer nevű hajójával. Továbbra is tartja kilencedik helyét Damien Seguin navigálta Groupe Apicil, 10. Giancarlo Pedote a Prysmian nevű hajójával. 11. helyre jött fel Benjamin Dutreux az Omia - Water Family kormányosa, 12. helyre szorult Sam Davies a Initiatives - Coeur kormányosa, és tartja a 13. helyét a második hölgy versenyző, Isabelle Joschket a MACSF nevű hajójával.



Az élmezőny bár egyben, de a vége leszakad, így már csak 17-en vannak elől, amibe jelenleg még benne van a Hugo Boss, és a PRB is. A leszakadt 18-19. helyen állók akaratukon kívül csatlakoznak a sereghajtó mezőnyhöz, mert azok szerintem hamarosan utolérik őket, köztük a már 21. Armel Tripon navigálta L'Occitane-nal. A pályakulcsot hordozó Jérémie Beyou a Charal kapitánya pedig Brazília keleti “csücskénél” a teljes mezőny legvégén, már “csak” 600 mérföld hátránnyal az előtte haladóhoz.

Bár Szentandrási-Szabó Attila bejegyzésének elkészültekor még fojt a bajba jutott sportoló mentése, azóta szerencsére Jean Le Camnek sikerült megtalálni Kevin Escoffiert.

Borítókép: Facebook.com/Kevin Escoffier-PRB