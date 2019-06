Veszélyes sport?

Csak abban az esetben, ha nem vagyunk sem mi, sem a hajó megfeleően felkészítve.

Ha azonban komolyan vesszük a vitorlás ismeretek elsajátítását, a vészhelyzeti protokoll megtanulását és betartását, ismerjük és karbantartjuk a hajónkat, akkor a vitorlázás egy olyan csodálatos és biztonságos élményt nyújtó sporttá változik, amibe szerelmes lesz az ember.

És még valami: az alázat. A víz, a természeti erők tisztelete nélkül még a legnagyobb tudás is kevés lesz.

A természet mindig képes megmutatni, hogy Ő az úr.

Bizony, még a legjobbakkal is történik baleset. Nagyot is csak magasról lehet esni, ugyebár, így vitorlással is főleg akkor lehet nagyot bukni, ha komoly hajóval versenyzünk épp... Íme, néhány jelenet, amit érdemes megpróbálni elkerülni (csak erős idegzetűeknek!):

