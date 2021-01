A francia Charles Dalin ért célba elsőként a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, ám a győztes kilétére csak órák múlva derül fény.

Az Apiviát kormányzó, 36 éves hajós 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc óra alatt teljesítette a november 8-án elrajtolt, 24 300 tengeri mérföld (44 ezer kilométer) hosszú viadalt.

Dalin végső sikere ugyanakkor kérdéses, ugyanis az üldözők közül csütörtök hajnalig várhatóan még négyen célba érnek, közülük pedig a jelenleg harmadik német Boris Herrmann (Seaexplorer - Yacht Club De Monaco) hat, az ötödik francia Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) pedig tíz óra időjóváírást kap Kevin Escoffier korábbi kereséséért. Előbbi 149,36 tengeri mérföldre (276,61 km-re), utóbbi 206,15 tengeri mérföldre (381,79 km-re) van a céltól.



A viadal történetében még soha nem értek be öten a most várható kis időkülönbséggel.



A PRB-t kormányzó Escoffier november 30-án került bajba, amikor hajója elsüllyedt. Négyen indultak mentőtutaj keresésére, végül a korábban a harmadik helyen is haladó Le Cam (Yes we Cam!) talált rá társára az éjszaka közepén. Az eset Fokvárostól 580 tengeri mérföldre délnyugatra történt, a mentést nehezítette, hogy sötétben, olykor ötméteres hullámok között kellett a bajba jutott hajóst a fedélzetre juttatni.



A felsorolt három hajóson kívül a következő órákban a most második, szintén francia Louis Burton (Bureau Vallée 2), valamint a negyedik Thomas Ruyant (LinkedOut) fut be majd Les Sables-d'Olonne kikötőjébe, ahol megszokott hatalmas tömeg helyett - a koronavírus-járvány miatt - csak háromszáz önkéntes várja majd a vitorlázókat.







A 33 hajósból eddig nyolcan adták fel a versenyt.

A földkerülő viadalok közül a Vendée Globe a legnehezebb: az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell vitorlázniuk.

A versenycsúcsot a francia Armel Le Cléach tartja, aki a legutóbbi földkerülést 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc alatt teljesítette.

Fa Nándor az 1992/93-as Vendée Globe-on legjobb nem franciaként az ötödik, 2016/17-ben pedig a nyolcadik helyen végzett, majd visszavonult a versenyzéstől.

Borítókép: Facebook.com/ Hunsailing