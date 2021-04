A kilencedik, utolsó előtti futamban Berecz Zsombor az ötödik helyen végzett, ezzel az eredményével a tizedik futamban elért helyezésétől függetlenül megvédte Európa-bajnoki címét.





A fantasztikus formában vitorlázó versenyző, nagyon szűkszavúan és lényegretörően közölte rajongóival az örömhírt.







Ezt hívják dominanciának!





Sport365.hu - Berecz két futamgyőzelemmel megerősítette éllovas pozícióját Az olimpiai kvótás, 2018-ban világbajnok magyar vitorlázó, aki címvédőként érkezett Vilamourába, a hétfői és a szerdai napot is az élen zárta - miközben kedden a második helyre csúszott vissza -, majd csütörtökön mindkét futamot megnyerte. Berecznek (32) már 11 pont az előnye a második helyezett, Rio de Janeiróban olimpiai aranyérmes, illetve négyszeres világbajnok brit Giles Scott-tal (43) szemben.

Berecz edzője, Kelemen "Kelo" Tamás nagyon pozitívan állt a 2021-es évhez. A tavaly nyáron készült exkluzív cikkünkben többször is kihangsúlyozta, hogy Berecz Zsombor csúcsformája nagy reményekkel kecsegtet a 2021-es évre is. Zsombor most ezt egy Eb arannyal bizonyította, de mindez "csak" felkészülés. A legnagyobb álom az olimpiai érem megszerzése. Úgy legyen!

Sport365.hu - "Berecz Zsombor 2021-ben is dobogóesélyesként áll rajthoz." Berecz Zsombor az elmúlt években kirobbanó formában volt. 2018-ban megnyerte a világbajnokságot, 2019-ben pedig az előolimpián is első helyet szerzett. A csúcson lévő versenyzőnek nem jött jól az ötkarikás játékok elhalasztása, de edzője szerint Zsombor képes rá, hogy profitáljon a helyzetből.

Borítókép: Szűcs Ábel