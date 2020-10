Már egy hónap eltelt azóta, hogy Berecz Zsombor aranyérmes lett a gdyniai nyílt Finn dingi Európa-bajnokságon. A győzelem mellé egy vándorkupa is járt, melynek különleges története van.



A trófeát legelőször 64 éve vihette haza egy versenyző. Az első regattára ugyanis 1956-ban a került sor. A loosdrechti versenyen a német Jürgen Vogler bizonyult a legjobbnak, így ő volt az első aki egy évig csodálhatta a kupát.



A trófea azóta kézről-kézre járt, és szinte az egész világot beutazta.





Legutóbbi két évét Nagy Britanniában töltötte. 2018-ban Edward Wright révén került a szigetországba, tavaly pedig Giles Scott őrizhette otthonában.

A verseny történetében 2020-ban először magyar győzelem született, így a trófea egy évig hazánkban lesz. A világjáró serleg az évek során igencsak megsínylette a kézről-kézre járást, így ráfért egy kis ápolás.



Szerencsére Berecz Zsombor is észrevette ezt, és bár neki a trófea minden ütött-kopottságával együtt a világ legszebb ereklyéje egy barátjához fordult segítségért, hogy a díj visszanyerhesse régi fényét.







Ebből a rövid történetből is látszik, hogy Zsombor nemcsak klasszis sportoló, hanem nagyszerű ember is.

Fotók: Facebook.com/BereczZsombor