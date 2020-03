Spanyolországban készül tovább az olimpiára a Finndingi hajóosztályban világbajnok Berecz Zsombor, aki a koronavírus-járvány miatt meghozott kényszerintézkedések nyomán kint maradt Mallorcán, ahol a napokban töröltek egy versenyt.

Az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn elmondta, hogy szinte mindenki elhagyta a helyszínt, ő azonban az edzőpartnerével, azzal a horvát vitorlázóval, akivel együtt készül, ott maradt.



"Mi megpróbáltunk higgadtak maradni és a rendelkezésre álló információkat feldolgozni. Mérlegeltünk és itt maradtunk" - mondta.



Berecz egyelőre tartja magát a terveihez, jelezte, hogy a hajószállító konténer elindult és májusban ott is lesz Japánban.



"Júniusban lenne ott az első edzőtábor, reméljük, hogy ki is jutunk" - tette hozzá.



Ami a tokiói olimpiát illeti, Berecz reményei szerint "meg lesz rendezve, időben".



"Részben ezért is döntöttünk úgy, hogy maradunk és eddzünk tovább, míg az ellenfeleink hazamentek. Szörnyű a helyzet, de én megpróbálok pozitívan tekinteni a következő pár hétre és a saját magam hasznára fordítani (ezt az időszakot)" - folytatta.



Berecz úgy véli, hogy június végéig el kel dőlnie, lesz-e olimpia, vagy elhalasztják-e.



Május közepén lenne Palma de Mallorcán a világbajnokság - aminek a lebonyolítása szerinte is kétséges -, Japánban pedig a júniusi edzőtábor mellett világkupa-futamra is sor kerülne.



A jelen helyzetben úgy tervezi, hogy a világbajnokságig kint marad Mallorcán.



"Ez a legrosszabb, ami történhet, de készen állok itt maradni" - hangsúlyozta.



A közelmúltban derült ki, hogy a britek az olimpiára nem Edward Wright-ot nevezik, aki a 2018-as dániai világbajnokságon nyolcadik volt, hanem Giles Scottot.



"Nem volt meglepő ez a döntés. Azt tudni kell, hogy Giles Scott az olimpiai bajnok Rióból, tehát hatalmas tapasztalata van. Amióta visszaállt az edzésbe és a versenyzésbe, gyakorlatilag a társai nem tudták legyőzni. Úgyhogy ez várható volt" - mondta Berecz.



A magyar vitorlázó korábban brit edzővel készült, de megszakadt ez a munkakapcsolat.



"Nagyon remélem, hogy azért, mert tartanak tőlem. Van is miért" - szögezte le.



A spanyolországi körülményekről, illetve a terveiről elárulta, hogy a korlátozások ellenére igyekszik majd edzéssel tölteni a következő heteket.



"Speciális helyzetben az ember elmehet dolgozni most is Spanyolországban. Ha nem muszáj persze, akkor otthon kell maradni, de mivel ötven méterre lakunk a kikötőtől, gyakorlatilag emberrel nem találkozunk, megpróbáljuk a (szükséges) papírt beszerezni, és folytatni az edzést" - mondta.



Abban a döntésében, hogy kinn marad, szerepet játszott az is, hogy családját nem akarta veszélyeztetni.



"Otthon az egész családom egészséges, mindenki jól van. Úgy gondoltam, hogy ha hazamegyek, az egy plusz rizikófaktor. Ráadásul saját magamat raktam volna karanténba két hétig, ami extra megterhelés lett volna a családomnak."



Ezt a döntést részben értük is hoztam meg, meg mindenkiért, akivel kapcsolatba kerültem volna otthon. Hozzá vagyunk szokva alapvetően ehhez az élethez, de rég volt, hogy ilyen sokat voltunk egymástól távol. Hál' istennek, talpraesett feleségem van, jó kezekben van a családom" - mondta.



Borítókép: Matt Roberts/Getty Images