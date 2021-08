Berecz Zsombor mindent ki



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Berecz Zsombor a kilencedik és a tizedik futamban is negyedik helyen végzett, így a mindent eldöntő éremfutam előtt a második helyen áll. A magyar versenyző 9 ponttal van lemaradva Giles Scottól, agy amennyiben a duplázó futamban legalább 5 hellyel előtte tudna végezni, olimpiai bajnok lehetne. Egy biztos, az olimpiai éremre jó eséllyel pályázik, ami óriási siker lenne. A magyarok eddig mindössze egy érmet szereztek a sportág történetében. 1980-ban a Detre-fivérek nyertek bronzérmet Moszkvában.

A 10. futamot követően Berecz fáradtan, de boldogan értékelt.



Az M4 Sport kérdésére elmondta, az utolsó két futam sokat kivett belőle.



„Nem volt könnyű nap, nagyon fáradt vagyok. Örülök, hogy holnap lesz egy pihenőnk. Ma is mindent otthagytam a pályán, de ez kell ahhoz, ha az ember el akarja érni a céljait."



A Magyar Vitorlás Szövetség kérdésére azt is elárulta, hogy hosszú ideje térdfájdalommal küzd, ennek ellenére mindent belead majd az utolsó futamon.











„Az elmúlt 8-9 hónapban nagyon küzdöttünk a térdemmel. Csoda, hogy ideáig kibírta. Már csak egy futamot kell kibírnia, de azt már fél lábbal is végig fogom csinálni.”



A mindent eldöntő versenyt illetően kiemelte, jó lenne, ha már az elején eltalálnák a jó oldalt, mert az idáig nem sikerült nekik.



„Harcolni fogok az utolsó futamban. Nem kérdés, hogy mi a cél. Meg kell nyernem az utolsó futamot és bízni a legjobbakban. A jóisten idáig is fogta a kezemet, szerintem holnap utánig nem fogja elengedni. Bízom a legjobbakban” – tette hozzá.

