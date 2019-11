Berecz Zsombor, a Finndingiben tavaly világbajnoki aranyérmes vitorlázó az idei vb-n is érmet szeretne szerezni, ezzel hangolva a jövő nyári tokiói olimpiára, ahol ugyancsak dobogóra állna.

A 33 éves sportoló - aki 2018-as vb-aranyérme után idén augusztusban az előolimpián is diadalmaskodott - az MTI-nek azt mondta, az enosimai verseny után kivette két és fél hetes szabadságát, azt követően pedig Görögországban készült a december 13-án kezdődő melbourne-i világbajnokságra.



"Komoly nemzetközi csapattal voltam Görögországban, ahol tíz nemzet vitorlázói voltak jelen. Olyan helyszínt kerestünk, ahol a nagyszeles körülményeket tudjuk gyakorolni" - elevenítette fel az elmúlt két hónap eseményeit Berecz.



Fotó: hunsail.hu

Az MTI érdeklődésére elmesélte, a horvát Nenad Bugarin személyében olyan edzőpartnerrel készült, akivel komoly a kapcsolata: tudják egymás árbóc- és hajóadatait, egyféle vitorlával mennek, és minden adatot megosztanak egymással.



"Folyamatosan tesztelünk, próbálunk még több sebességre szert tenni, és ha sikerül, azt a többiekkel való kis futamok során ki is próbáljuk" - összegezte a görögországi tapasztalatokat Berecz.

Arra a kérdésre, miszerint a vb-győzelme és az előolimpiai sikere óta változott-e a megítélése, nemmel felelt. "Addig is a világ élmezőnyébe tartoztam, inkább nekem adott lelki pluszt a többiekkel szemben az, hogy nyertem" - hangsúlyozta. Elmondta, két sikere közül az ideire büszkébb, ilyen "szenzációs versenye" ugyanis még soha nem volt.



"Minden úgy alakult, ahogy elterveztük, jó volt a formaidőzítésem, az utolsó futam eredménye nélkül is nyertem" - emlékezett vissza az augusztusi versenyre a magyar versenyző. Az olimpiai helyszínnel kapcsolatban kiemelte, a legnehezebb az időjáráshoz való alkalmazkodás volt, mert szokatlanul magas volt a páratartalom és a hőmérséklet is.





Fotó: hunsail.hu

"Az első hét-nyolc nap szenvedés volt, nagyon nehezen lehetett ehhez hozzászokni, folyamatosan vesztettem a kilókat és abban az időben az étvágyam is elment. Próbáltuk minimalizálni a szabadban és a vízen töltött időt" - fogalmazott Berecz, aki szerint az ötkarikás játékokon emellett a változékony időjárás jelentheti majd a legnagyobb kihívást.



"A mostani három hétben a szélcsendtől a tájfunig, a sima víztől az ötméteres hullámig mindennel találkoztunk, és senki nem tudja megmondani, jövő nyáron milyen kondíciók lesznek" - jelentette ki a vb-címvédő.



Pályafutása eddigi alakulásával kapcsolatban előnyösnek nevezte, hogy tenger nélküli országban született és a Balatonon tanult meg vitorlázni, ugyanis aki tengeren sajátítja el a hajózás tudományát, az a Balatonra jellemző gyors szélváltozásokra nem tud úgy reagálni, mint ő.



"A tengeri vitorlázás kicsit könnyebben tanulható" - tette hozzá Berecz Zsombor, aki a tavalyi világbajnokságon még a brit Paul Hobsonnal dolgozott, ő azonban az előolimpia előtt jelezte, nem tudja tovább folytatni a közös munkát.



"Ha az angolok állították le rólam, annak örülök, mert félnek, ha valóban magánéleti gondok miatt nem maradt velem, akkor azt elfogadom. Azóta sikerült két potenciális edzőre szert tennem, az egyikük holland, a másikuk lengyel" - felelte Berecz az edzőhelyzetét érintő kérdésre. Róluk megjegyezte: Pieter-Jan Postma tavaly még vb-harmadik volt, de a holland olimpiai válogatón elbukta a tokiói részvételt, míg Mateusz Kusznierewicz az utolsó nem brit versenyző, aki olimpiát tudott nyerni a hajóosztályban.



"Nagy fegyvertény, hogy őt is partnerré tettem, mindkettőjüknek nagy tudása van" - tette hozzá a magyar vitorlázó.



A többi, már olimpiai kvótát szerzett magyar vitorlázóval - Érdi Mária (Laser Radial), Vadnai Benjámin (Laser Standard), Cholnoky Sára (szörf) - csak elvétve találkoznak, mert a világ számos helyszínén versenyeznek, de a jövő nyári játékokra igyekeznek megosztani egymás között az utazó stábot. "Ahol tudunk, segítünk egymásnak" - hangsúlyozta.



A világbajnokság utáni terveiről azt mondta, nem változtat az eddig is bevált dolgokon, így jövőre is Palmán készül majd az év fő versenyére, négy hónapot tölt majd ott külföldi edzőpartnerek társaságában. Ezt júniusban egy háromhetes japán edzésblokk követi, amely egy versennyel zárul.



"Ezt követően még három hétre visszajövünk Európába, utána megyünk ki az olimpiára, a bevált rutinnak megfelelően három héttel a kezdés előtt" - tekintett előre Berecz.



Az MTI érdeklődésére kijelentette, hogy az idei vb-re és Tokióba is éremért utazik, bár bevallása szerint "nem bánná", ha a vb-elsőségért járó arany vándorkupát - amit most ő visz majd magával - hazahozná.



"Olimpián vitorlázásban eddig csak a Detre-testvérek nyertek a magyarok közül érmet, bármelyik színű medállal nagyon boldog lennék jövőre" - mondta Berecz Zsombor. Hozzátette, felkészülését nem befolyásolja, hogy a Nemzetközi Vitorlás Szövetség tanácsának novemberi javaslata alapján az olimpia műsorán 1952 óta szereplő Finndingi Tokió után kikerül az ötkarikás programból.



A jövő nyári játékokat július 24. és augusztus 9. között rendezik, a Finndingi versenyei július 28-án kezdődnek, az éremfutamot augusztus 4-én tartják.

Borítókép: Facebook/Berecz Zsombor