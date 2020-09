A meglepetés nyilván az lett volna, ha nem az történik a Finndingi Országos Bajnokságon, ami történt.

A világbajnok és friss Európa-bajnok Berecz Zsombor (PRO SE) ugyanis magabiztosan nyerte újabb bajnoki címét, miután a záró napon megrendezett négy futamból megnyert kettőt, így végül hat futamgyőzelemmel egy második és egy negyedik helyezéssel zárta úgy az ob-t, hogy az utolsó futamon már rajthoz sem kellett állnia.

Kisebb meglepetés is történt azért Révfülöpön. Az utolsó napig a második helyen álló, junior korú Németh Domonkosnak (THE-YKA) ugyanis „becsúszott” három rosszabbul sikerült futam, amit kihasznált Kaiser Kristóf (Hajógyár SE), aki kiegyensúlyozott vitorlázásával így ezüstérmesként zárta a bajnokságot, a fiatal tehetség előtt.



A Finndingi Országos Bajnokság érmesei (Fotó: Cserta Gábor)

Az utolsó napon - Berecz Zsombor mellett - a nagyon rutinos Finndingisnek számító és kölcsönhajóval induló Pallay Tibor (Balatoni Yacht Club) is futamot tudott nyerni, ismét bebizonyítva, hogy továbbra is a legjobbak közé tartozik. Szintén boldog lehetett futamgyőzelmének köszönhetően Haidekker Elemér (MVM SE) is, aki az utolsó futamot tudta megnyerni.

A junior, a Masters, a Grand Masters, a Grand Grand Masters, valamint a Legenda kategóriában indulókat külön is értékelték. A legfiatalabbaknál az abszolút verseny bronzérmese, Németh Domonkos diadalmaskodott, Kántor Zsigmond (MBS VSE) végzett az első helyen a Masters kategóriában, Huszár Géza (SVSC) nyerte a Grand Masters, Székely Antal (OVE) a Grand Grand Masters, Farkas József (OVE) pedig a legenda kategóriát.

A részletes eredmények és Cserta Gábor fotói a Facebookon létrehozott Finndingi Magyar Bajnokság2020 felületen találhatóak meg, de az eredmények itt is megtekinthetőek:

Forrás: Hunsail.hu

Fotók: Cserta Gábor