Halasztással indult a nap július 31-én, szombaton az olimpia vitorlásversenyeinek színhelyén. Az 5-6 csomós szél körülbelül egy órás várakozás után stabilizálódott, a 8 csomós nyugatiban már el lehetett indítani a finnesek hetedik futamát. Berecz Zsombor hat futam alapján bronzérmes helyen várta a rajtot, az előrelépéshez viszont mindenképp további dobogós futameredményekre volt szükség. Átlagos rajt után Berecz hamar tisztázta magát, és a pálya jobb oldalát preferálva, egy középre húzott takk után továbbra is inkább jobbra tartva, sokszor tiszta szélben, a mezőny előtt cirkált felfelé, nagyon küzdelmes és szoros bójavétel után a negyedik helyen kezdte meg a hátszelezést. Ez a szakasz köztudottan az erőssége, fel is jött a harmadik helyre. A nagy ellenfél, a riói olimpiai bajnok Giles Scott fenn tizenötödikként, a hátszél végén már kilencedikként fordult.

A második cirkálószakaszon is a jobb oldalt választotta Berecz, a bójára forduláskor azonban változott a szél, elkezdtek élesedni a balról érkezők. Például a brit Scott, akivel gyakorlatilag testközelbe került Zsombi, az ötödik-hatodik helyen fordultak az utolsó hátszél előtt. Az időközben 6.5 csomósra gyengült szélben Berecz hihetetlen munkával küzdötte feljebb magát, a szakasz közepén harmadik volt, Scott maradt hatodik. Meglehetősen nagy előnnyel vezetett az új-zélandi Josh Junior, Zsombor nagyon biztosan, még növelve is az előnyét üldözőivel szemben, harmadikként vette az utolsó kaput, és a rövid befutó szakasz után harmadikként is futott be.

A szél időközben 6 csomósra csökkent, a tervek szerint ráindítással következett a nyolcadik futam – ha az időjárás is úgy akarja. Úgy akarta, halasztás után 7 csomós szélben elindult a nyolcadik futam.

Berecz Zsombor balra indított az első cirkálószakaszban, ez bizonyult a jó oldalnak, de akik még jobban kihúztak erre (rögtön egy leerajt után), azok a bójáig megelőzték. Végül a 11. helyen fordult, Giles Scott vezette a mezőnyt. Időközben a szél 9 csomósra erősödött és déliesedett. Zsombi a hátszélben jó tempóban, a pozitívakra halzolgatva küzdött a nagyon szoros mezőnyben, végül lent a 11. helyen haladt át a kapun és kezdte meg a második cirkálószakaszt. Itt középen, a szélfordulókra, a tiszta szélre, és a szakasz második felében az összetettben előtte álló spanyol Cardonára is figyelve izgalmas sakkjátszmában jött fel nyolcadiknak az utolsó hátszélszakasz előtt. Itt újra megmutatta, mit tud bőszélben: hiába talált bal oldalon több szelet és közelített a spanyol, Zsombi középen halzolgatva, a nyomkövetés adatai szerint kiemelkedő tempóval jött előre, volt negyedik is, de végül ötödikként fordult a rövid bőszeles befutóra. Ami ezúttal egyáltalán nem volt unalmas plusz szakasz a nézők kedvéért, hanem valódi küzdelmet hozott lúvolásokkal, takarásokkal, futtatásokkal a tömör mezőnyben. Berecz Zsombor nagy csata után ötödik lett a nyolcadik futamban, Scott biztosan nyert, Cardona hetedik lett.

A holnapi, vasárnapi utolsó két futam előtt az élen a sorrend változatlan: az összetettben vezet az olimpiai bajnok brit Giles Scott 20 ponttal, második a spanyol Joan Cardona 26 ponttal, bronzérmes pozícióban, de már az előtte állótól csak három ponttal lemaradva, 29 ponttal várja a folytatást Berecz Zsombor. Scott és Berecz kiesője egyaránt 9. hely, Cardonáé egy 13. - eddig. Néhány szó az "üldözőkről": összetettben negyedik helyen áll a holland Nicholas Heiner 36 ponttal, ötödik a ma remekül vitorlázó új-zélandi Josh Junior 38 ponttal.



